Elon Musk veut relancer la certification Twitter Blue le 29 novembre

Elon Musk annonce une date pour le retour de la certification via Twitter Blue. Rendez-vous (normalement) le 29 novembre prochain.

Elon Musk aime bien annoncer des dates. Il vient de dévoiler la date du retour de la vérification payante via l’abonnement Twitter Blue, ce sera, d’après ses dires, pour le 29 novembre prochain. Cette nouvelle date survient quelques jours après que l’entreprise a mis en pause le déploiement de la fonctionnalité et cessé les nouveaux abonnements après un déferlement d’utilisateurs se faisant passer pour des marques, des personnalités et d’autres comptes au profil très public.

Elon Musk explique que cette date de retour a été choisie pour donner à l’entreprise suffisamment de temps “pour s’assurer que le système est à toute épreuve”. Le multimilliardaire n’a pas précisé quels changements vont être apportés, mais la société a déjà rétabli les étiquettes “Officiel”, pour tenter de rassurer les publicitaires. Elon Musk avait par ailleurs ajouté que les utilisateurs de Twitter ne pourront plus changer leur pseudonyme sans perdre leur petite coche “jusqu’à ce que ledit nom soit confirmé par Twitter et qu’il respecte bien les conditions d’utilisation du service”.

Rendez-vous (normalement) le 29 novembre prochain

Twitter, qui perdait déjà des publicitaires avant le lancement de la vérification payante, a vu un plus grand nombre encore de marques quitter la plateforme à cause de la vérification “offerte” dans Twitter Blue. En plus des étiquettes “Officiel”, Elon Musk a proposé d’autres pistes pour que les comptes officiels soient plus facilement identifiables. Parmi celles-ci, il pourrait être possible, à l’avenir, de laisser les organisations “identifier quels autres comptes Twitter leur sont vraiment associés”. Difficile cependant de voir comment cette idée pourrait s’intégrer dans les nouveaux systèmes de certification de Twitter.