Twitter : un nouveau système de certification avec deux coches

Twitter va mettre en place une certification à deux niveaux. Une étiquette "Officiel" sera ajoutée à certains comptes.

Le nouveau système de certification de Twitter proposera finalement deux niveaux différents. Esther Crawford, vice-présidente en charge de l’abonnement Twitter Blue, a confirmé que, en plus de l’ajout de la coche bleue, l’entreprise utilisera une étiquette “officiel” pour certains comptes.

Cette étiquette avait déjà été aperçue sur des versions internes de Twitter, mais c’est la première fois que quelqu’un, au sein de l’entreprise, confirme son existence. Twitter, qui a récemment licencié la majorité de son équipe de communication, n’a pas souhaité commenter cette information.

Selon Esther Crawford, l’étiquette “officiel” sera réservée aux “comptes gouvernementaux, sociétés commerciales, partenaires d’entreprises, grands media, éditeurs et certains personnages publics”. Nul ne sait actuellement précisément comment Twitter désignera les comptes éligibles, ni si ceux-ci devront passer par un processus de vérification additionnel. “Tous les comptes déjà certifiés n’auront pas droit à l’étiquette ‘Officiel’ et cette dernière n’est pas disponible à la vente”, tweetait par ailleurs Esther Crawford.

Not all previously verified accounts will get the “Official” label and the label is not available for purchase. Accounts that will receive it include government accounts, commercial companies, business partners, major media outlets, publishers and some public figures.

Cette initiative semble répondre à certaines critiques qui ont fait jour suite aux intentions d’Elon Musk en ce qui concerne la certification et Twitter Blue. Payer pour la certification allait ouvrir la porte aux arnaqueurs en tous genres, ce qui n’aurait fait qu’augmenter le harcèlement, les arnaques et la propagation de fausse information. Esther Crawfod n’est pas le premier cadre de Twitter à se pencher sur le problème. Yoel Roth, responsable de l’intégrité au sein de l’entreprise, déclarait, lui aussi, que Twitter avait l’intention d'”augmenter les études des comptes Blue Certifiés qui montrent des signes d’abus, notamment ceux qui se font passer pour d’autres.” Elon Musk a d’ailleurs lui-même déclaré que tous ces comptes d’imitation seront bannis sans avertissement juste après que de nombreux utilisateurs avaient changé leur nom en Elon Musk sur la plateforme.

Cette nouvelle étiquette “Officiel” ressemble en tous les cas assez au système de certification existant chez Twitter qu’Elon Musk et d’autres ont déjà qualifié d’injuste. Et le fait qu’il ne sera donné qu’à certains comptes laissés à la seule discrétion de Twitter laisse entendre que l’entreprise, une fois encore, sera seule à juger de la “pertinence” d’un compte, quelque chose que plusieurs dirigeants de la société, dont Yoel Roth, ont critiqué.

Cette étiquette “Officiel” et la certification étendue devraient arriver dans les prochains jours.

For years, Verification on Twitter has been tricky because it’s a signal both of authenticity (you are who you say you are) and notability (you’re “important” by some standard).

Notability is inherently difficult to determine in a fair way globally. I support getting rid of it.

— Yoel Roth (@yoyoel) November 8, 2022