Twitter signe (déjà) la fin de ses Moments

Twitter fait disparaître totalement sa fonctionnalité Moments. Celle-ci ne colle pas avec la vision d'Elon Musk pour la plateforme.

Twitter a décidé de mettre fin à sa fonctionnalité Moments, l’entreprise l’a annoncé tout récemment. Lancée en 2015, cette dernière permettait aux utilisateurs de créer des collections de tweets pour simplifier le suivi d’événements particuliers en cours sur la plateforme. “Tous les moments ne durent pas. À compter d’aujourd’hui, nous supprimons l’option de créer des Moments pour les utilisateurs, nous nous concentrons sur l’amélioration d’autres expériences”, peut-on lire dans le tweet publié par le compte Twitter Support, ajoutant que les Moments existants resteront sur le site.

La fin des Moments Twitter n’est pas vraiment surprenante, et ce, pour plusieurs raisons. Avant qu’Elon Musk ne rachète l’entreprise, Twitter avait commencé à prendre ses distances avec cette fonctionnalité. En 2017, la société avait supprimé la possibilité de créer des Moments depuis ses apps Android et iOS “Lorsque des fonctionnalités ne sont pas utilisées très souvent, nous les retirons, ceci pour pouvoir nous concentrer sur la conception d’autres produits que vous adorerez”, écrivait à l’époque Twitter.

Avec l’arrivée d’Elon Musk à la tête de l’entreprise, il est assez évident que Moments a pu être identifiée comme une fonctionnalité qui ne correspondait pas à sa vision de la plateforme. Le milliardaire américain a maintes fois répété qu’il voulait simplifier Twitter tout en la transformant en une “super app”. La mention de la source de la publication du tweet (“Twitter for iPhone“, par exemple) fut l’une des premières victimes de cette volonté. Le fait que Twitter ait perdu la majorité de son équipe de modération pendant les vagues de licenciements a aussi dû rendre la décision d’arrêter la prise en charge des Moments plus facile.

Quoi qu’il en soit, c’est peut-être encore une fonctionnalité très intéressante et utile pour certains qui disparaît. Et un argument en moins pour justifier d’utiliser Twitter pour ces mêmes utilisateurs…

Not all moments last. As of today we’re removing the option to create Moments for most users as we focus on improving other experiences.

Don’t worry, you can still see past Moments and follow Live events on Twitter.

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 7, 2022