Ajoutez un emoji à côté de l’horloge sur votre iPhone

Avec les modes Concentration d'iOS, il est possible de faire afficher un petit emoji juste à côté de l'horloge sur son appareil. Voici comment procéder.

iOS n’est peut-être pas aussi personnalisable qu’Android, mais l’écart n’est plus aussi important qu’il a pu l’être. Vous pouvez aujourd’hui par exemple personnaliser votre écran de verrouillage, changer les icônes de vos apps et même ajouter un petit animal numérique dans le Dynamic Island. Si vous cherchez une autre petite astuce de personnalisation, en voici une : vous pouvez ajouter un emoji dans la barre de menu juste à côté de l’heure.

Pour cela, il faut exploiter une petite faille dans la fonctionnalité Concentration d’Apple, comme illustré ici par le créateur de contenu techhackguy sur TikTok. Comme vous le savez peut-être déjà, Concentration permet de créer des modes “Ne pas déranger” personnalisés qui bloquent des apps et notifications spécifiques à certains moments de la journée. Par exemple, vous pouvez créer un mode Concentration Travail qui bloque les notifications entrantes des apps ou contacts qui ne sont pas utiles à votre travail et supprime les pages de l’écran d’accueil contenant des apps inutiles pendant que vous travaillez.

L’une des fonctionnalités sympathiques est d’assigner un emoji à chaque mode. Vous pouvez par exemple opter pour un emoji lit pour le mode Concentration Sommeil, une mallette pour le mode Travail, un smiley pour le mode Personnel, etc. Cet emoji apparaît dans le coin supérieur gauche de l’écran de votre iPhone, vous faisant ainsi savoir, visuellement, que vous êtes dans un mode Concentration et surtout dans lequel vous êtes.

L’astuce du jour est la suivante : vous pouvez définir un mode Concentration qui ne bloque aucune notification ni app. Qui ne fait rien d’autre, donc, que d’ajouter un petit emoji à côté de l’horloge de votre téléphone. C’est totalement inutile, mais cela peut vous permettre de personnaliser votre appareil.

Pour mettre en place votre emoji, allez dans Réglages > Concentration et tapotez sur + dans le coin supérieur droit puis choisissez Personnaliser. Donnez un nom et choisissez une couleur (qui n’affecte pas l’émoji affiché) et sélectionnez enfin votre emoji. Malheureusement, vous devrez vous contenter des 47 emoji proposés par Apple. Tapotez sur celui qui vous intéresse et sur “Suivant”.

Tapotez sur “Personnaliser la Concentration” et voilà. Pour faire apparaître l’émoji, allez dans le Centre de Contrôle, restez appuyé sur Concentration. Choisissez votre nouvelle Concentration et vous verrez votre emoji à côté de l’horloge. Le mode Concentration ne bloquant aucune notification ni app, vous pouvez utiliser votre appareil tout à fait normalement.

Par défaut, les Concentrations sont synchronisées avec tous les appareils Apple compatibles, vous devriez donc voir cet emoji sur votre iPad et Mac connectés. Si vous ne voulez pas d’un tel comportement, vous pouvez désactiver “Partager le Statut entre les appareils” sur la page principale des réglages des Concentrations. Attention cependant, ce faisant, vos autres appareils ne lanceront pas automatiquement ce mode Concentration à moins que vous ne réactiviez le partage. Vous pourriez aussi vouloir désactiver le Statut de Concentration pour cette Concentration. Sans quoi, vous indiquerez à vos amis que vous avez bloqué les notifications, ce qui n’est pas (nécessairement) le cas ici.