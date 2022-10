Apple enregistre de jolis bénéfices malgré de faibles ventes d’iPad

Apple dévoile ses résultats du quatrième trimestre fiscal. Tout n'est pas rose, mais la croissance est toujours là.

Apple semble résister à la crise économique. L’entreprise annonce des revenus records de 90,1 milliards de dollars pour son quatrième trimestre fiscal, avec un bénéfice net de 20,7 milliards de dollars. Bien que cela ne représente que de faibles augmentations par rapport à la même période l’année dernière (les revenus ne sont en hausse “que” de 8 %), ceux-ci surviennent dans un climat économique difficile et après une croissance presque nulle des revenus au trimestre précédent.

Apple dévoile ses résultats du quatrième trimestre fiscal

Les problèmes trouvent leur origine de manière assez disséminée dans le catalogue Apple. Ce n’est pas une surprise que d’apprendre que le lancement de l’iPhone 14 a grandement aidé la marque à la pomme (42,6 milliards de dollars de revenus contre 38,9 milliards l’été dernier), mais d’autres segments sont plus volatiles. Si le MacBook Air M2 a permis de faire bondir les revenus Mac de 25 %, à 11,5 milliards de dollars, les ventes d’iPad, elles, ont plongé – sous les 7,2 milliards de dollars contre presque 8,3 milliards de dollars un an plus tôt. Et bien que les services comme Apple Music et TV+ établissent un nouveau record à 19,2 milliards de dollars, ce n’est qu’une légère amélioration par rapport aux 18,3 milliards de dollars de l’année passée. Les ventes d’Apple Watch et autres appareils pour la maison connectée passent, quant à elles, de 8,8 à 9,7 milliards de dollars.

La base client semble en tous les cas assez forte. Durant la présentation des résultats, le directeur financier, Luca Maestri, précisait qu’environ la moitié des acheteurs de Mac et d’iPad étaient nouveaux sur la plateforme. La marque à la pomme vante aussi un nombre plus élevé que jamais d’appareils actifs, sans pour autant le préciser. Le PDG, Tim Cook, ajoutait que les ventes de smartphones étaient fortes, malgré des contraintes d’approvisionnement pour les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Tout n’est pas rose, mais la croissance est toujours là

L’automne (premier trimestre fiscal 2023) devrait être meilleur. Apple a introduit de nouveaux iPad en octobre cette année alors qu’il avait lancé ses nouveaux modèles en septembre l’année dernière, les ventes de tablettes devraient donc être en progression. Tim Cook ajoutait par ailleurs que l’année dernière a été “inhabituellement forte” grâce à l’iPad Pro M1. La famille de l’iPhone 14 n’a aussi été disponible que pendant huit jours durant ce quatrième trimestre, les ventes d’iPhone devraient donc être meilleures.

Apple n’est pas encore sorti d’affaire. La firme de Cupertino embauche encore avec précaution et les soucis d’approvisionnement (y compris pour l’Apple Watch Ultra, selon Tim Cook) pourraient l’impacter encore quelque temps. Nul ne sait non plus comment les gens réagiront à l’iPhone 14 Plus, qui n’a commencé à être expédié que ce mois-ci. Quoi qu’il en soit, Apple a de quoi se réjouir. Le marché des ordinateurs a perdu 19,5 % durant le trimestre, selon les estimations de Gartner, tandis que Canalys estime la baisse des expéditions de smartphones à 9 %. Si ces chiffres sont avérés, Apple a su s’éviter de gros ennuis.