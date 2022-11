Android 13 : la liste complètes des smartphones compatibles

Android 13 est officiellement disponible depuis quelque temps, mais la liste des smartphones compatibles est encore très restreinte. La voici.

Lorsque vous mettrez à jour votre smartphone vers Android 13, vous découvrirez les nouvelles fonctionnalités et autres modifications, comme Material You pour les icônes des apps tierces, la possibilité de désactiver les notifications des apps dès leur installation et la planification du mode sombre pour l’heure du coucher, entre autre. Bien sûr, pour pouvoir profiter de tout ceci, il faut pouvoir installer Android 13, et malheureusement, tous les smartphones ne sont pas compatibles. Certains n’y auront jamais droit.

Pourquoi faut-il attendre si longtemps que certains téléphones aient droit à Android 13 ?

Android est un OS unique, Google le développe, y compris ses mises à jour, mais la version de Google n’est pas la seule en circulation. Une fois que Google a finalisé une version d’Android, les fabricants de smartphones créent leurs propres versions sur cette version de Google, on les appelle surcouche. Par exemple, Samsung développe One UI, OnePlus OxygensOS, Asus ZenUi, etc.

Ces surcouches modifient Android pour être compatibles des appareils et écosystèmes particuliers, mais tous sont basés sur la même version de base d’Android. OneUI 5.0 et OxygenOS 13, par exemple, sont des variantes d’Android 13 et toutes deux ont les nouvelles fonctionnalités d’Android 13.

Bien que Google ait fait des efforts ces dernières années pour améliorer l’adoption d’Android par les fabricants, le processus est encore péniblement long. Le moyen le plus sûr de recevoir la dernière version d’Android dès qu’elle est disponible est d’acheter un smartphone Google Pixel.

Les Google Pixel compatibles avec Android 13

Google propose une liste des Pixel compatibles. La firme de Mountain View ne maintient plus les Pixel 3 et 3a, ce qui signifie que ceux-ci n’auront jamais droit à Android 13. Cependant, celles et ceux qui ont un appareil plus récent pourront en profiter :

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a 5G

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Les Samsung Galaxy qui supportent Android 13 (OneUI 5.0)

Juste après Google en termes d’adoption, on trouve Samsung. Le géant sud-coréen déploie souvent les nouvelles versions d’Android assez rapidement. Samsung priorise aussi ses smartphones les plus récents pour ce faire, mais aujourd’hui, une grande variété de Galaxy y ont droit.

Ce mois-ci, Samsung a déployé OneUI 5.0 pour la plupart de ses derniers appareils :

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Il y a aussi une longue liste de Galaxy qui y auront bientôt droit. Les Galaxy Z Flip et Z Fold devraient être servis dans le courant du mois et de nombreux Galaxy A et Galaxy M auront cette mise à jour entre décembre et avril 2023.

Vivo iQOO (Origin OS Ocean)

Vivo a deux appareils tournant déjà sous Android 13, ou plutôt Origin OS Ocean chez ce fabricant :

vivo iQOO 11

viva iQOO Neo7

C’est tout (pour le moment)

Malheureusement, la liste des smartphones compatibles avec Android 13 s’arrête là. Comme dit précédemment, les fabricants ont besoin de temps pour adopter de nouvelles versions, alors la liste est courte, mais elle s’étoffe. Samsung vient tout juste de commencer, OnePlus teste actuellement OxygenOS 13 en bêta.

Google a aussi confirmé que d’autres OEM Android travaillent à proposer Android 13 sur leurs appareils. Parmi ceux-ci, Asus, HMD (Nokia), Motorola, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo et Xiaomi.