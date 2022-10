Samsung One UI 5 : personnalisation est le maître mot

One UI 5 est prêt, avec son lot de nouveautés : toujours davantage de personnalisation, un Bixby qui étend sa présence et des paramètres réorganisés.

Samsung a révélé un certain nombre de détails concernant One UI 5, la nouvelle version de son interface utilisateur dont le déploiement commencera dans quelques jours. Les Galaxy S22 seront les premiers à y avoir droit. L’entreprise fait la part belle à la personnalisation, y compris sur l’écran de verrouillage. Vous pourrez sélectionner jusqu’à 15 photos et vidéos pour cet écran, et l’une d’entre elles apparaîtra au hasard à chaque fois que l’écran s’affiche.

One UI 5 est prêt, avec son lot de nouveautés

Vous pouvez aussi laisser Samsung gérer l’affichage depuis une sélection d’images. Vous pouvez choisir jusqu’à cinq catégories – chien, chats, animaux, paysages et nature – et le géant sud-coréen rafraîchira les images toutes les deux semaines. Vous pourrez aussi modifier le fond d’écran, le style de l’horloge et les pop-up des notifications sur l’écran de verrouillage. Attendez-vous aussi à davantage de couleurs pour l’interface et de nombreux nouveaux cadrans personnalisables pour la Galaxy Watch.

Samsung explique avoir repensé le design des notifications pour les rendre plus intuitives et plus faciles à lire d’un coup d’œil. L’empilement de widgets sur l’écran d’accueil devrait être amélioré. One UI 5 proposera aussi “des boutons de réponse et de refus [d’appel] mieux définis”.

En parlant des appels, il y a une nouvelle fonctionnalité baptisée Bixby Text Call. Vous pourrez répondre à un appel en tapant un message et Bixby le lira à haute voix à l’appelant. L’assistant vocal peut aussi convertir ce que l’appelant dit en texte. Bixby Text Call est disponible depuis One UI 4.1.1 en Corée du Sud. Une version anglaise arrivera début 2023 Aucune information pour la France.

One UI 5 mettre aussi l’accent sur les modes et les routines. Avec les routines, vous pouvez effectuer plusieurs actions sur votre appareil selon vos activités – comme démarrer une playlist précise quand vous quittez la maison -. En outre, vous pourrez aussi avoir des modes avec des paramètres personnalisés pour certaines situations, comme lorsque vous dormez, que vous vous reposez ou que vous faites du sport. En mode relaxation, vous pourriez vouloir ne pas afficher de notifications pour vous concentrer sur votre film ou votre jeu. Et lorsque le moment est venu de dormir, éteindre tous les sons et réduire la luminosité de l’écran semble tout désigné.

Toujours davantage de personnalisation

Durant la keynote de la Samsung Developer Conference, Sally Hyesoon Jeong expliquait que votre appareil vous posera plusieurs questions simples pour vous aider à définir les modes qui vous conviennent. L’entreprise prévoit de lancer ses modes sur d’autres appareils (les montres et les tablettes) dans un futur proche.

Par ailleurs, Samsung fusionne les paramètres “biométrie et sécurité” et “confidentialité” de One UI 4 dans une seule et même “sécurité et confidentialité”. Vous serez alerté(e) de potentiels problèmes de sécurité et verres les solutions possibles sur un même écran. Vous aurez par exemple un écran d’avertissement si votre smartphone pense que vous êtes sur le point de partager une image contenant des informations sensibles, comme une photo de votre carte de crédit, de votre permis de conduire ou autre. En ce qui concerne les papiers d’identité, Samsung précise que la disponibilité dépend de la langue. Pour l’heure, la fonctionnalité ne sera disponible que si la langue système est l’anglais ou le coréen.

Du côté de la santé, Samsung a travaillé avec Google sur une plateforme baptisée Health Connect, un ensemble d’API qui doit permettre aux développeurs Android de créer “des expériences de santé enrichies”, expliquait Sally Hyesoon Jeong. Il y aura des contrôles de confidentialité centralisés qui vous permettront tout de même de synchroniser vos données entre vos différentes apps santé et fitness.

Résultat du partenariat de Samsung avec Microsoft, lorsque vous configurez un nouveau PC Windows, vous pouvez utiliser un QR Code pour appairer votre smartphone. Cela permettra d’ajouter votre hotspot mobile aux options Wi-Fi du PC. Sally Hyesoon Jeong suggérait aussi que One UI 5 offrira une continuité améliorée entre les apps. Vous pouvez passer de PowerPoint sur mobile à l’app desktop et reprendre où vous vous étiez arrêté(e), par exemple. Samsung prévoit d’activer des fonctionnalités similaires pour les apps non Microsoft. Sur l’aspect productivité, la barre des tâches repensée du Z Fold 4 arrive sur les autres Z Fold et sur les tablettes Tab S8 dans le cadre de la mise à jour Android 12L. De plus, vous pourrez copier du texte sur des images et le coller où vous voulez.

Un nouveau menu dédié aux appareils connectés proposera les options d’interopérabilité pour les Quick Share, Smart View et autre Samsung DeX. Enfin, attendez-vous aussi à un accès plus facile à un menu qui vous permettra de faire passer plus facilement vos Galaxy Buds d’un appareil à un autre.