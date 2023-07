Bing Chat propulsé par ChatGPT arrive sur Chrome et Safari. Un test de grande envergure avant un déploiement global.

Microsoft Bing Chat n’est plus une exclusivité du navigateur Edge. Son déploiement a commencé sur Chrome et Safari, comme le rapporte The Verge. “Nous offrons l’accès à Bing Chat dans Safari et Chrome à certains utilisateurs dans le cadre d’un test sur ces autres navigateurs”, déclarait un porte-parole de la firme de Redmond au blog américain. “Nous sommes impatients de proposer cette fonctionnalité à davantage d’utilisateurs encore dès que nos procédures de test standard seront finalisées.”

Bing Chat propulsé par ChatGPT arrive sur Chrome et Safari

Il semblerait en tous les cas que cette phase de test soit déjà assez conséquente dans la mesure où de nombreux utilisateurs y ont accès. C’est par exemple mon cas sur Chrome, mais pas Safari. Il y a cependant quelques limitations. Tout d’abord, vous devez être connecté(e) sur votre compte Microsoft et les prompts sont limités à 2 000 caractères, contre 4 000 sur Edge. Les conversations sont par ailleurs réinitialisées après seulement cinq requêtes contre 30 et vous serez constamment invité(e) à télécharger Edge par Microsoft, évidemment.

Un test de grande envergure avant un déploiement global

Bing Chat est propulsé par ChatGPT-4 d’OpenAI, offrant ainsi aux utilisateurs l’accès à toutes les fonctionnalités du chatbot sans payer. Il y a cependant quelques différences : Bing Chat a accès à Bing Search alors que ChatGPT-4 non. Cela permet de fournir des informations et des sources pour les réponses davantage à jour. Ceci étant dit, une conversation avec le chatbot d’OpenAI fournit généralement des réponses plus détaillées. Récemment, une étude a été publiée, concluant que les capacités de ChatGPT-4 ont chuté ces derniers temps, mais d’autres experts contestent cette conclusion.

En plus de proposer Bing Chat sur d’autres navigateurs, Microsoft introduit aussi un mode sombre pour ce dernier. Pour l’utiliser, cliquez sur le menu en forme de hamburger dans le coin supérieur droit et sélectionnez “Apparence/Sombre”. Là encore, cette option peut ne pas être disponible pour tous les utilisateurs.