Le streaming d'apps Android sur les Chromebook sort de bêta. Voilà qui devrait être très pratique au quotidien.

Vous n’avez désormais plus besoin d’utiliser une version bêta pour diffuser vos apps Android sur votre Chromebook. Google a en effet déployé une mise à jour Chrome OS M115 qui rend le streaming d’apps Android disponible à bien plus d’utilisateurs. Si vous avez activé Phone Hub, vous pouvez simplement lancer une app Android directement depuis votre appareil mobile plutôt que de devoir l’installer sur votre ordinateur.

Avec cette sortie de bêta, tout un chacun, ou presque, pourra répondre à un message ou surveiller l’avancée de la livraison de son repas sans avoir à aller chercher son smartphone. Voilà qui sera très pratique au quotidien.

Ceci étant dit, la fonctionnalité reste malheureusement limitée à quelques smartphones sous Android 13 fabriqués par Google et Xiaomi. Chez Google, il vous faut un Google Pixel 4a ou plus récent. Les fans de la marque chinoise Xiaomi, eux, devront disposer d’un 12T ou plus récent. Le Chromebook et le smartphone doivent logiquement être connectés sur le même réseau Wi-Fi et physiquement proches. Certains réseaux peuvent aussi ne pas être compatibles avec cette fonctionnalité, mais vous pouvez utiliser l’Instant Tethering de Chrome OS pour établir un lien le cas échéant.

Comme ce fut le cas durant la bêta, n’espérez pas pouvoir utiliser l’app pour diffuser des jeux ou autres apps Android gourmandes. Cette fonctionnalité permet surtout d’accéder à des fonctions simples, comme répondre à des notifications, rien de plus sérieux. Pour ces besoins, vous devrez toujours installer les apps concernées. Cela donne en tous les cas aux Chromebook une intégration comme on commence à la trouver dans macOS et Windows.

À noter, la mise à jour M115 permet aussi de signer des documents PDF et de sauvegarder des signatures pour une utilisation ultérieure. Google a aussi repensé son app Raccourci pour le clavier avec une toute nouvelle interface et une recherche in-app simplifiée.