Lorsque OpenAI avait lancé son app ChatGPT pour l’iPhone en mai dernier, l’entreprise promettait que les utilisateurs Android y auraient bientôt droit, eux aussi. Aujourd’hui, la société annonce que l’app ChatGPT pour Android sera publiée dans le courant de la semaine prochaine. Par ailleurs, la page Google Play de l’app est déjà disponible et les utilisateurs intéressés peuvent se préinscrire pour l’obtenir le plus tôt possible.

L’application Android ChatGPT arrive dans les prochains jours

Difficile, cependant, de savoir si l’app ne sera disponible qu’aux États-Unis dans un premier temps, comme ce fut le cas pour l’app iOS, mais j’ai réussi à me pré-inscrire depuis la France. OpenAI avait cependant étendu le nombre de pays de son app iOS quelques jours seulement après son lancement aux États-Unis. Il se pourrait donc que la variante Android soit disponible dans d’autres pays peu de temps après si le lancement officiel ne s’effectue qu’outre-Atlantique.

Les utilisateurs peuvent déjà accéder à ChatGPT sur Android via un navigateur, mais l’interface, sans être véritablement complexe, n’est pas parfaite pour les appareils mobiles. Une app dédiée est synonyme d’interface optimisée pour le mobile et de fonctionnalités adaptées pour les utilisateurs de la plateforme concernée. Sur iOS, par exemple, les utilisateurs ont droit à la prise en charge de Siri et des Raccourcis depuis le mois de juin. Ils peuvent créer un prompt ChatGPT dans Raccourcis et l’enregistrer comme un lien pour l’envoyer à un ami. Ils peuvent aussi demander à Siri de lancer l’app ou de créer ces Raccourcis, entre autres choses.

De quoi rendre le chatbot plus populaire encore

OpenAI a par ailleurs récemment commencé à tester une nouvelle fonctionnalité pour les abonnés ChatGPT Plus qui confère au chatbot IA une “mémoire”. Avec cette fonctionnalité activée, le chatbot peut se souvenir de l’utilisateur au fil des conversations, ou tout du moins de certaines de ses “préférences”. L’entreprise explique que cela peut permettre de simplifier les requêtes au quotidien. La fonctionnalité a été conçue pour être opérationnelle sur toutes les plateformes. Autrement dit, les utilisateurs Android abonnés pourront profiter de ce que OpenAI appelle les “requêtes personnalisées” sur leur app lorsque celle-ci sera disponible.