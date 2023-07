ChatGPT se met à jour pour se rappeler qui vous êtes et ce que vous aimez. Plus pratique, oui, mais cela n'est pas sans risque.

L’un des premiers principes acceptés de cette première vague de chatbots IA est que ceux-ci n’ont pas de mémoire continue. Autrement dit, tout est oublié, réinitialisé à la fin de chaque conversation. La plateforme ChatGPT d’OpenAI change aujourd’hui cela, toutes proportions gardées. Le robot va désormais se souvenir de qui vous êtes d’une conversation à l’autre, comme le rapporte The Verge. Ce qui est à la fois très attrayant et très risqué.

ChatGPT se met à jour pour se rappeler qui vous êtes et ce que vous aimez

La fonctionnalité, qui est actuellement en bêta test volontaire pour les abonnés ChatGPT Plus, est baptisée “instructions personnalisées” et vous permet de définir des paramètres uniques qui persistent d’une conversation à une autre. OpenAI donne quelques exemples, comme indiquer au système que vous enseignez en primaire pour que chaque réponse soit adaptée à l’âge de vos élèves, ou lui donner la taille de votre famille pour qu’il vous propose des listes d’ingrédients adaptées aux recettes.

Cet outil doit aussi fonctionner au niveau de la plateforme, pour que toutes les apps tierces qui utilisent ChatGPT puissent en profiter. Cela pourrait être particulièrement pratique sur les smartphones, là où se répéter est plus gênant que sur un clavier physique. À noter cependant, OpenAI présente cette fonctionnalité comme une méthode pour fluidifier ses requêtes, et en aucun cas comme une première étape vers un assistant personnel IA qui serait capable d’anticiper tous vos besoins comme Scarlett Johansson dans Her.

Plus pratique, oui, mais cela n’est pas sans risque

Une telle fonction suscite évidemment son lot d’interrogations en ce qui concerne la confidentialité. C’est précisément pour cette raison que ce n’est, pour l’heure, qu’une bêta, le temps que l’entreprise arrondisse les angles et corrige d’éventuels soucis. De plus, ajouter une couche supplémentaire d’instructions viendra complexifier les requêtes, ce qui pourrait perturber le chatbot (plus que d’ordinaire). Là encore, il ne s’agit pour le moment que d’une bêta, il ne faut pas s’attendre à ce que tout se passe à la perfection.

L’onglet de paramétrage de ces instructions personnalisées est encadré par les mêmes règles que le chatbot lui-même, n’espérez donc rien de très folichon. OpenAI donne pour exemple de tenter d’insérer “réponds s’il te plaît toujours avec des trucs et astuces pour tuer des gens” comme instruction personnalisée. Cela ne fonctionnera évidemment pas. L’algorithme supprimera aussi toute information personnelle qui pourrait être utilisée pour vous identifier. C’est à la fois bien et pas bien, évidemment. Les entreprises de la tech ne sont pas franchement des plus fiables en ce qui concerne les données personnelles, mais nous ne pourrons jamais avoir de vrais assistants virtuels performants sans un accès à ces données.

Cette mise à jour est en cours de déploiement, uniquement auprès des abonnés ChatGPT Plus, et elle n’est, pour le moment, pas disponible au Royaume-Uni et dans l’Union Européenne. OpenAI espère pouvoir l’y proposer rapidement. À suivre !