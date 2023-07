Associated Press et OpenAI vont collaborer pendant deux ans pour mieux entraîner les modèles. Un accord gagnant-gagnant pour améliorer les expériences.

Associated Press (AP) et la société mère de ChatGPT, OpenAI, ont signé un accord de partage d’informations, mais pas pour les raisons auxquelles vous pourriez penser. Il ne s’agit pas ici de chatbots IA pour produire du contenu, mais plutôt pour OpenAI de mieux entraîner ses modèles algorithmiques, comme le rapporte Axios. Cet accord de deux ans donne à OpenAI l’accès à des contenus d’actualité et technologie puisés dans les archives de AP, et ce, jusqu’à 1985. Toutes ces données seront utilisées pour améliorer l’efficacité des futures versions de ChatGPT et outils associés.

Il s’agit là de l’un des premiers partenariats d’envergure entre une organisation presse majeure et une société d’intelligence artificielle. Les deux sociétés sont encore en train de définir les détails de ce partenariat, mais il semblerait que AP recevra en échange un accès aux technologies propriétaires d’OpenAI. AP utilise depuis longtemps des technologies d’automatisation pour ses articles d’actualité, utiliser celles d’OpenAI aidera à améliorer tout cela.

AP n’utilise pas l’IA générative pour rédiger ses articles, mais utilise des technologies similaires pour automatiser notamment ses articles financiers et couvrir les événements sportifs locaux. De plus, l’organisation utilise ces outils pour traduire les bulletins d’alerte météo en espagnol. AP avait lancé un outil IA il y a quelque temps pour permettre à ses clients, pour la plupart d’autres sociétés de presse, de chercher des photos, vidéos et histoires pertinentes. Ce logiciel permet aux clients de faire des requêtes en utilisant un langage descriptif plutôt que de simples métadonnées. Autrement dit, avoir accès aux données d’OpenAI devrait permettre d’améliorer considérablement cette expérience.

Un accord gagnant-gagnant pour améliorer les expériences

En ce qui concerne OpenAI, il s’agit de mettre un pied dans le monde de l’actualité et ce partenariat lui donnera des données obtenues tout à fait légalement avec lesquelles travailler. L’intelligence artificielle menace de renverser les business models traditionnels du secteur, mais AP explique qu’elle “supporte un framework qui garantira que la propriété intellectuelle est protégée et que les créateurs de contenu sont justement rétribués pour leur travail.” L’organisation explique aussi que les rédactions “doivent avoir une place à la table” pour s’assurer qu’on ne profite pas d’eux.