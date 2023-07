Comment chercher sur le web et utiliser les plugins avec ChatGPT Plus

Avec ChatGPT Plus, le chatbot IA peut aller encore plus loin. Il devient possible de le faire chercher dans tout le web et surtout d'utiliser des plugins.

ChatGPT n’en finit plus de s’améliorer, tout du moins si vous êtes prêt(e) à débourser les 24 $ par mois demandés pour profiter de la version Plus du chatbot IA. ChatGPT profite du web pour ajouter des informations à ses réponses et surtout, il est possible de faire appel à des plugins, un peu comme ces derniers sont arrivés dans les navigateurs.

Présentation de ChatGPT Plus

Avec l’accès au web et la prise en charge des plugins, vous pouvez aller encore plus loin avec ChatGPT. Mais avant de mettre la main au portefeuille, suivez le guide pour tout savoir de cette offre. Pour commencer, il faut activer les fonctionnalités bêta dans ChatGPT en cliquant sur votre adresse email en bas à gauche de l’écran, puis sur Paramètres et Fonctions bêta.

Ouvrez une nouvelle conversation dans ChatGPT Plus sur votre navigateur et assurez-vous de bien utiliser GPT-4. Vous verrez alors plusieurs options : Default (l’expérience normale GPT-4), Plugins (s’ils sont activés) et Navigation (encore en bêta). Activez cette dernière pour laisser ChatGPT puiser dans le web. Sachez bien cependant que laisser le chatbot utiliser le web augmente son délai d’exécution, vous allez finir par trouver le temps long. Activez l’option Navigation pour les fois où vous avez vraiment besoin d’informations à jour.

Une fois le mode choisi, saisissez votre demande et cliquez sur le bouton envoyer sur la droite ou appuyez sur Entrée. ChatGPT va alors fouiller internet pour vous préparer sa réponse. Et le système vous indique ce qu’il fait à chaque fois – cliquer sur un lien, suivre un lien, etc -. Vous pouvez voir tout le détail en cliquant sur la petite flèche à côté du texte vert. Après un certain temps, ChatGPT affiche la mention “navigation terminée”. Vous pouvez cliquer dessus pour visualiser les sites visités et les citations utilisées. Si vous voulez que ChatGPT consulte un site en particulier, indiquez-le dans votre prompt.

Cette fonction est encore en bêta, elle peut être assez lente et fonctionne mieux sur des questions courtes. Vous pouvez aussi envoyer ChatGPT sur des URL précises et lui demander de résumer ou paraphraser l’information. Des fonctionnalités très utiles au quotidien. N’oubliez cependant pas que des erreurs et inexactitudes peuvent toujours être présentes. Vérifiez donc le texte produit.

L’introduction des plugins dans ChatGPT change beaucoup de choses. Commencez une conversation avec ChatGPT, sélectionnez GPT-4 puis Plugins dans le sous-menu. Lorsque vous faites cela pour la première fois, vous verrez un message vous indiquant qu’aucun plugin n’est activé. Cliquez dessus, choisissez Plugin store pour voir les plugins disponibles. La liste s’allonge constamment.

Naviguer dans les plugins est très similaire à naviguer dans un catalogue d’extensions pour navigateur. Certains sont très bons, d’autres pas du tout. Le voyage est bien représenté, avec Expedia et Kayak. Il y a aussi Wolfram Alpha, pour les mathématiques et des plugins pour extraire des informations de liens ou vidéos. Vous pouvez en installer autant que vous voulez, mais n’en utiliser que trois en même temps. C’est via le sous-menu Plugins que vous les choisissez. Malheureusement, il est assez difficile de savoir ce que fait chaque plugin : vous devrez vous contenter d’une courte description.

ChatGPT peut aussi détecter automatiquement quel plugin utiliser selon votre requête. Le plugin Link Reader, par exemple, est très utile. Les plugins Expedia et Kayak sont probablement les meilleurs exemples pour se rendre compte de la puissance des plugins. Saisissez certains détails d’un futur voyage et les plugins vous aideront à tout planifier, en restant dans l’interface de ChatGPT. Si le système a besoin de davantage d’informations, il vous les demandera.

Attention, comme vous l’indique le système lorsque vous activez les plugins pour la première fois, comme pour les extensions navigateur, vous devez avoir confiance en les plugins que vous activez dans la mesure où ceux-ci ont vos données.