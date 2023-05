Microsoft ouvre Bing AI au grand public, sans liste d'attente. De nouvelles fonctionnalités font leur apparition.

Bing AI est désormais ouvert à tous, enfin presque. Trois mois après avoir lancé son nouveau moteur de recherche, Microsoft a annoncé que celui-ci est désormais accessible en bêta publique. Il faut toujours se connecter sur Bing sur un navigateur Edge (ou une app mobile Bing) pour utiliser le chatbot, mais il n’y a plus de liste d’attente.

Microsoft ouvre Bing AI au grand public, sans liste d’attente

Et pour célébrer cette nouvelle phase de Bing propulsé par OpenAI GPT-4, la firme de Redmond déploie aussi plusieurs nouvelles fonctionnalités. Par exemple, le chatbot est désormais en mesure de proposer des graphiques et du contenu dans un formatage enrichi. Bing Image Creator, qui fait appel à DALL-E pour générer des images, prend par ailleurs en charge les mêmes 100 langues (et plus) que la recherche standard de Bing gère.

Microsoft explique aussi travailler sur la prise en charge du multi-mode, ce qui permettra d’envoyer des images pour chercher du contenu spécifique. Il serait ainsi possible de demander à Bing de chercher du mobilier qui correspond à tel meuble dans votre maison.

Les utilisateurs les plus aguerris apprécieront aussi certainement l’introduction de l’historique. Jusqu’à présent, les conversations avec Bing AI disparaissaient. Désormais, vous pouvez reprendre d’anciennes discussions quand bon vous semble. Microsoft tente aussi d’optimiser l’expérience utilisateur : si vous cliquez sur un lien depuis un résultat de chat, votre conversation passe dans la barre latérale d’Edge pour y revenir plus facilement.

De nouvelles fonctionnalités font leur apparition

De pur test technique, l’intégration de Bing AI devient une vraie fonctionnalité. Le géant américain travaille aussi à apporter le contexte des conversations précédentes dans vos discussions et il y aura bientôt des fonctions de partage et d’export. Bing pourra aussi réaliser des résumés de manière plus efficace.

Comme vous pouvez l’imaginer, Microsoft veut aussi répandre son chatbot. L’entreprise proposera bientôt des plugins tiers pour confirmer une réservation via OpenTable, par exemple, ou résoudre des problèmes mathématiques via Wolfram|Alpha. Il sera intéressant de voir comment Microsoft gère ces plugins. Ces services seront-ils améliorés ? Pourront-ils accédés à vos données au-delà de la conversation actuelle ?

Le navigateur Edge aura aussi droit à son lot de mises à jour. Microsoft explique qu’une interface “plus lisse et améliorée” arrivera bientôt, avec des arrondis et des éléments semi-transparents. Edge sera aussi propulsé par Bing AI via de nouvelles mécaniques : le chat natif de Edge pourrait vous montrer où voir tel ou tel film pour lequel vous cherchez des informations.

Le géant américain aura sans aucun doute d’autres annonces à faire durant sa conférence Bing prévue à la fin du mois. Une question se pose : si les amoureux de la technologie ne peuvent qu’être enthousiastes face à toutes ces annonces autour de l’intelligence artificielle, comment attirer le grand public ?