Microsoft annonce un partenariat de dix ans avec Nware pour le cloud gaming

Les jeux Xbox et Activision Blizzard seront disponibles en cloud gaming sur le service Nware pendant dix ans.

Bien que l’acquisition de l’éditeur américain Activision Blizzard par Microsoft soit officiellement bloquée par la Competition and Markets Authority (CMA), l’autorité de la concurrence au Royaume-Uni, la firme de Redmond ne veut pas lâcher l’affaire et continue de proposer des contrats de dix ans avec plusieurs plateformes de cloud gaming comme Nware de la start-up technologique Cloudware basée en Espagne.

We are full speed ahead in our mission to bring players more ways to play their favorite games. https://t.co/QIQMHXNHMP

— Phil Spencer (@XboxP3) April 28, 2023