La NASA crée un assistant à la ChatGPT pour les astronautes. Cela pourrait changer considérablement les choses.

Malgré notre méfiance évidente de l’intelligence artificielle dans l’Espace née de films comme 2001, l’Odyssée de l’espace, cette technologie offre d’énormes avantages tant pour les missions habitées que les missions non habitées. C’est pour cette raison que la NASA développe actuellement un système qui permettra aux astronautes de réaliser des manœuvres, mener des expérimentations et autre en utilisant une interface de langage naturel similaire à ChatGPT.

Comme le rapport The Guardian, “l’idée est d’arriver à un point où nous avons des interactions conversationnelles avec les véhicules spatiaux et que ceux-ci nous parlent pour donner des alertes, informer de découvertes intéressantes dans le système solaire et au-delà”, déclarait le Dr. Larissa Suzuki, durant une rencontre IEEE sur les communications spatiale nouvelle génération. “Ce n’est vraiment plus de la science-fiction.”

L’agence spatiale américaine voudrait pouvoir déployer un tel système sur sa Lunar Gateway, une station spatiale qui orbitera autour de la Lune et fournira un soutien à la mission Artemis de la NASA. Il utiliserait donc une interface en langage naturel pour permettre aux astronautes de demander et d’obtenir des conseils sur les expériences à bord ou réaliser des manœuvres sans devoir potasser des manuels complexes.

Sur une page dédiée sollicitant l’aide de petites entreprises pour la Lunar Gateway, la NASA écrit que cela nécessitera que les technologies d’IA et de machine learning puissent aussi gérer des systèmes variés quand elles ne sont pas sollicitées. Cela inclut des opérations autonomes scientifiques, la priorisation des transmissions de données, la gestion de la santé de la station et autre.

Par exemple, le Dr. Larissa Suzuki décrivait un scenario dans lequel le système corrigerait automatiquement les soucis de transmissions de données, ainsi que d’autres types de problèmes numériques. “Nous ne pouvons pas envoyer un ingénieur dans l’Espace chaque fois qu’un véhicule spatial est hors-ligne ou que son logiciel a un problème”, déclarait-elle.