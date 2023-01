Le vaisseau Orion de la mission Artemis 1 de la NASA est de retour au centre spatial Kennedy. L'agence se tourne désormais vers la mission Artemis II.

Après avoir réalisé un voyage aller-retour de 1,6 million de kilomètres jusqu’à la Lune au début du mois dernier, le vaisseau Artemis 1 Orion de la NASA est de retour au centre spatial Kennedy. Ce retour est survenu le 30 décembre. Artemis 1 avait atterri dans l’Océan Pacifique le 11 décembre. Après que l’USS Portland a récupéré le véhicule sans équipage et l’avoir ramené à la base navale de San Diego le 13 décembre, la capsule avait entrepris dès le lendemain un grand voyage terrestre, cette fois, vers la Floride.

La grande aventure d’Artemis 1, qui a battu un record de vol, avait démarré le 16 novembre, avec un lancement grandiose, de nuit, tout en haut de la fusée nouvelle génération de la NASA, Space Launch System.

Maintenant que Orion est de retour au centre spatial Kennedy, la NASA va pouvoir retirer le bouclier thermique du vaisseau pour pouvoir mener une “analyse approfondie” du composant et déterminer précisément à quel point il a pu encaisser la rentrée atmosphérique. L’agence spatiale américaine va aussi retirer Moonikin Campos, le mannequin test que la NASA avait placé à bord d’Orion pour collecter des données concernant l’impact d’un voyage vers la Lune sur l’Homme. “Artemis 1 est un grand pas en avant dans le cadre des efforts d’exploration lunaire de la NASA, cela vient poser les bases de la prochaine mission de la fusée Space Launch System et Orion pour envoyer un équipage sur la Lune avec Artemis II”, expliquait la NASA.

Si Artemis II ne sera pas lancée avant 2024, au plus tôt, il y aura encore de nombreux événements d’importance d’ici là. La NASA a promis de dévoiler les noms des quatre membres d’équipage “au début de l’année 2023”. Artemis II marquera le premier atterrissage humain sur la Lune depuis la fin du programme Apollo en 1972, et qui sait, peut-être le début d’une présence permanente de la NASA sur notre satellite naturel.

The #Artemis I @NASA_Orion spacecraft has returned to @NASAKennedy. Thank you to the @NASAGroundSys team for bringing us home safely. pic.twitter.com/ANqT87h2XL

— Howard Hu (@HowardHuNASA) December 31, 2022