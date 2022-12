La mission Artemis 1 de la NASA de retour sur Terre

La mission Artemis 1 de la NASA réussit son retour sur Terre et met un terme à une année 2022 des plus réussies.

La mission Artemis 1 de la NASA est retournée sur Terre après un voyage pleinement réussi autour de la Lune. Ce samedi à 18 h 40, heure française, le vaisseau Orion, non habité, a atterri au large de Baja, en Californie, mettant ainsi fin à un voyage de presque 26 jours qui a vu la capsule battre le record de vol d’Apollo et transmis des photos absolument époustouflantes du satellite naturel de la Terre.

La mission Artemis 1 de la NASA réussit son retour sur Terre

Sur son chemin vers l’Océan Pacifique, Orion a réalisé une manœuvre inédite. Après être entrée dans la haute atmosphère, la capsule a brièvement utilisé sa propre portance pour repartir dans les airs avant d’entrer de nouveau pour sa descente finale. Ce faisant, le vaisseau est devenu le premier engin spatial conçu pour transporter des humains à réaliser une telle manœuvre.

“C’est un jour extraordinaire”, s’exclamait l’administrateur Bill Nelson pendant la diffusion en direct de l’événement par la NASA. “… C’est l’un de ces jours qui marque les nouvelles technologies, une toute nouvelle espèce d’astronautes, une vision pour le futur qui capture l’ADN des Américains en particulier – bien que nous ayons vécu tout cela avec une équipe internationale – et cet ADN est le suivant : nous sommes des aventures, nous sommes des explorateurs, nous avons toujours une frontière et cette frontière est d’aujourd’hui de continuer à explorer les cieux.”

Maintenant que Orion est rentré sur Terre, la NASA va commencer à analyser toutes les données que le vaisseau a collectées pendant son voyage de 1,6 million de kilomètres à travers l’Espace et préparer Artemis II. Cette mission, actuellement prévue pour 2024, enverra des astronautes humains à bord du vaisseau Orion. Ensuite, à l’horizon 2025 ou 2026, la NASA espère pouvoir effectuer son premier atterrissage sur la Lune depuis la fin du programme Apollo en 1972.

Splashdown. After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7 — NASA (@NASA) December 11, 2022

et met un terme à une année 2022 des plus réussies

Le chemin pour arriver jusqu’ici n’a pas été simple. Le Space Launch System de nouvelle génération a causé bien des soucis à la NASA avant de pouvoir transporter sans la moindre anicroche Artemis 1 le 26 novembre dernier. L’agence spatiale américaine a passé presque tout l’été à corriger des problèmes de fuite de carburant et de moteur. À l’automne, l’ouragan Ian et plus tard la tempête tropicale Nicole entraînaient le report du lancement d’Artemis 1, mais après tout ce qui a été dit et fait, la SLS a permis de réaliser l’un des lancements de fusée les plus mémorables de ces dernières décennies.

Plus généralement, la conclusion d’Artemis 1 vient clore l’une des années les plus réussies pour la NASA. Parmi ses autres réussites, 2022 a aussi vu le début des opérations pour le télescope spatial James Webb et la réception des premières photos absolument somptueuses du cosmos. Le vaisseau DART est aussi parvenu à modifier l’orbite d’un astéroïde, ce qui n’est pas une mince affaire. Désormais, l’agence se tourne vers la Lune et au-delà.