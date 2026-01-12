Feu vert de la FCC : SpaceX autorisé à lancer 7 500 satellites Starlink Gen2 supplémentaires

SpaceX a obtenu le feu vert de la FCC pour lancer jusqu'à 7 500 satellites Starlink supplémentaires de deuxième génération, renforçant ainsi son réseau d'accès internet mondial et confirmant son avance dans la course à la connectivité spatiale.

Tl;dr La FCC autorise 7 500 satellites Starlink Gen2 supplémentaires.

SpaceX étend la couverture internet et mobile mondiale.

Partenariat satellite-téléphone renforcé avec T-Mobile.

Nouvelle impulsion pour la constellation Starlink

Le ciel s’apprête à accueillir une nouvelle vague de satellites. La Federal Communications Commission (FCC) vient d’accorder à SpaceX l’autorisation de déployer 7 500 satellites supplémentaires de sa flotte Starlink Gen2. Cette décision porte à 15 000 le nombre total d’unités que l’entreprise pourra mettre en orbite, ouvrant la voie à une expansion ambitieuse du réseau.

L’objectif affiché est clair : renforcer la couverture internet et mobile aux quatre coins du globe. Grâce à cette validation, la société d’Elon Musk se voit également offrir la possibilité de moderniser ses engins avec des « advanced form factors and cutting-edge technology », ce qui se traduit par une utilisation de fréquences plus variées et l’ajout d’orbites multiples. Des avancées techniques censées optimiser à la fois la performance et la zone couverte.

Des services mobiles inédits, en partenariat avec T-Mobile

Aux États-Unis, cette évolution s’accompagne d’une collaboration stratégique entre SpaceX et l’opérateur T-Mobile. Ce partenariat ouvre déjà aux abonnés l’accès à des services directs entre satellites et téléphones, leur permettant d’échanger des messages ou d’utiliser certaines applications même dans les endroits les plus reculés. À court terme, les deux entreprises projettent aussi de permettre les appels vocaux via satellite, un pas supplémentaire vers une connectivité vraiment universelle.

Parmi les bénéfices attendus de cette expansion figurent :

Soutien accru aux zones mal desservies

Nouvelles capacités pour l’internet mobile international

Sécurité améliorée grâce à une gestion optimisée des orbites

Sécurité orbitale et limitations réglementaires

La montée en puissance de cette constellation ne s’est pas faite sans réserves. En réponse aux préoccupations sur les risques de débris spatiaux, la FCC avait limité initialement en 2022 le nombre de satellites Gen2 autorisés à seulement 7 500 sur les près de 30 000 demandés par SpaceX. Par ailleurs, l’entreprise a récemment annoncé son intention d’abaisser l’orbite de 4 400 appareils – passant de 341 à 298 miles – afin de réduire encore davantage le risque potentiel de collisions.

Perspectives globales pour SpaceX et ses partenaires

Au-delà du marché américain, l’approbation du régulateur américain va permettre à SpaceX d’offrir une « direct-to-cell connectivity outside the United States and supplemental coverage » au sein même du pays. Une avancée qui confirme le rôle central que joue désormais l’entreprise dans le secteur spatial commercial, tout en posant un jalon supplémentaire vers un accès internet mondial étendu, robuste… et résolument tourné vers l’avenir.