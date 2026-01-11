Artemis 2 : la NASA avance le décollage vers février 2026

La NASA s'apprête à renouer avec l’exploration lunaire en mettant la dernière main à sa première mission habitée vers la Lune depuis plus d’un demi-siècle, marquant une étape majeure dans l’histoire spatiale américaine.

Tl;dr La mission lunaire Artemis 2 pourrait décoller dès le 6 février 2026, avance la NASA par rapport à la date initiale d’avril 2026.

Les préparatifs s’accélèrent au Kennedy Space Center avec l’assemblage et le transfert du lanceur SLS et du vaisseau Orion.

Une répétition générale précédera le lancement, avec quatre astronautes chargés de tester les systèmes vitaux pour l’exploration lunaire.

Un calendrier accéléré pour Artemis 2

Il y a tout juste quelques mois, la NASA avait fixé à avril 2026 la prochaine fenêtre de lancement de sa mission lunaire ambitieuse, Artemis 2. Aujourd’hui, l’agence américaine rebat les cartes : le décollage pourrait finalement avoir lieu dès le mois de février. Plus précisément, la date du 6 février 2026 a été identifiée comme première opportunité pour envoyer ce vol historique vers la Lune.

Les derniers préparatifs s’accélèrent en Floride

Sur le site du célèbre Kennedy Space Center, l’effervescence est palpable. Les équipes techniques mettent actuellement la dernière main au colossal ensemble formé par la fusée SLS et le vaisseau spatial Orion. Prochain jalon ? Leur acheminement depuis le bâtiment d’assemblage jusqu’à la rampe de lancement 39B, un trajet de quelque six kilomètres pouvant exiger jusqu’à douze heures. Ce transfert critique devrait s’effectuer à partir du 17 janvier — une date cependant susceptible d’évoluer selon la météo ou d’éventuelles nécessités techniques.

Une répétition générale avant l’envol

Avant même de songer au compte à rebours final, la NASA prévoit une étape décisive : une répétition complète baptisée « wet dress rehearsal ». Durant cet exercice capital, les techniciens rempliront les réservoirs du lanceur avec des ergols cryogéniques et mèneront une simulation intégrale du décompte, comme lors du jour J. Ce test grandeur nature vise à lever toute incertitude pour que rien ne vienne entraver l’événement.

Quatre astronautes pour renouer avec l’exploration lunaire

L’attente autour d’Artemis 2 s’explique facilement : il s’agit là de la première mission habitée à destination de la Lune depuis l’époque mythique du programme Apollo et son ultime envolée en 1972. À bord, quatre astronautes seront chargés d’une tâche déterminante : vérifier que les systèmes vitaux d’Orion puissent soutenir un équipage durant des missions prolongées dans l’espace profond. Leur feuille de route comprend deux orbites terrestres puis un périple les conduisant à plus de 7 500 kilomètres au-delà de la face cachée lunaire.

Parmi les étapes cruciales prévues avant cette odyssée :

Acheminement sur la rampe de lancement, sous surveillance météo ;

Séquence complète de répétition « wet dress rehearsal » ;

Dernières vérifications techniques préalables au lancement.

La patience reste donc de mise mais, désormais, chaque étape rapproche un peu plus l’humanité de son retour vers notre satellite naturel.