SpaceX en orbite, Boeing en difficulté : l’envers du décor d’une mission stratégique vers l’ISS

Avec la mission Crew-10, SpaceX apporte une solution inattendue aux complications survenues lors du vol test de Boeing.

Tl;dr SpaceX a lancé la mission Crew-10 pour renforcer l’équipage de l’ISS et permettre le retour de deux astronautes restés neuf mois en orbite.

Suni Williams et Butch Wilmore, envoyés initialement par Boeing avec le Starliner, ont vu leur retour retardé à cause de problèmes techniques.

Elon Musk a accusé Joe Biden d’avoir freiné leur rapatriement pour des raisons politiques, sans en apporter la preuve.

Un lancement réussi pour la mission Crew-10

SpaceX a récemment accompli un nouveau succès avec le lancement de la mission Crew-10. Quatre astronautes ont été envoyés vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord de la capsule Dragon. Leur arrivée est prévue pour samedi soir, avec un amarrage au complexe orbital. Ce nouveau contingent va permettre d’assurer la relève de l’équipage déjà sur place. Parmi eux, Suni Williams et Butch Wilmore, présents depuis neuf mois, pourront enfin rentrer sur Terre. Leur retour est envisagé dès le 19 mars 2025, si les conditions météorologiques le permettent.

Des retards liés à la mission Starliner de Boeing

La mission Crew-10 est d’autant plus attendue que le retour de Williams et Wilmore a été retardé par des problèmes techniques. Ces deux astronautes avaient rejoint l’ISS en juin dernier à bord du Starliner de Boeing, lors d’un vol test majeur pour l’entreprise. Le vaisseau devait initialement rester dix jours amarré avant de les ramener sur Terre. Cependant, des fuites et des problèmes de propulsion ont empêché le retour prévu. Boeing et la NASA ont alors décidé de renvoyer le Starliner sur Terre vide, après plusieurs semaines d’analyses et de tests.

SpaceX appelé en renfort pour rapatrier les astronautes

Face à la situation, la NASA et SpaceX ont convenu d’un nouveau plan. Williams et Wilmore devaient être rapatriés à bord d’une capsule Dragon lors de la mission Crew-9. Cela a nécessité de repousser la participation de deux autres astronautes, afin de leur faire de la place. Mais ce retour, initialement prévu en février 2025, risquait de laisser l’ISS en sous-effectif. Il a donc été décidé d’attendre l’arrivée de Crew-10 pour organiser leur départ sans compromettre les opérations sur la station.

Une polémique politique sur fond de conquête spatiale

Durant leur séjour prolongé à bord de l’ISS, Elon Musk a multiplié les déclarations controversées. Le patron de SpaceX a affirmé avoir proposé de rapatrier Williams et Wilmore plus tôt, mais que l’administration de Joe Biden s’y serait opposée pour des raisons politiques. Musk, désormais proche de Donald Trump, a lancé ces accusations sur le réseau X et dans plusieurs interviews. Pourtant, aucun élément concret n’a été fourni pour étayer ses dires. Des anciens responsables de la NASA ont également nié avoir reçu une quelconque proposition officielle de la part de SpaceX.