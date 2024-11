La NASA crée des nuages mondialement : découvrez pourquoi

Au début de novembre, la NASA a créé des nuages artificiels au-dessus de la Norvège dans un but scientifique et sans aucun danger. Ce n'est pas une première pour l'agence spatiale. Quelle sera leur prochaine expérience ?

Tl;dr La NASA crée des nuages artificiels en Norvège pour des recherches scientifiques.

Ces nuages sont produits à des altitudes élevées et sont inoffensifs pour l’environnement.

La création de ces nuages aide à comprendre les mouvements dans la haute atmosphère.

Un ciel norvégien parsemé de nuages artificiels

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a récemment produit des nuages au-dessus de la Norvège. Cette pratique, qui peut sembler insolite, est en fait courante pour l’agence spatiale américaine et est effectuée dans le but d’approfondir les connaissances scientifiques.

Un phénomène sans danger pour l’environnement

Pour créer ces nuages, la NASA utilise des sondes équipées de différentes substances chimiques, dont le Tri-méthyl aluminium (TMA). Ces composés produisent une sorte de luminescence dans cette « vapeur artificielle ». Ces substances, selon la NASA, sont « absolument inoffensives pour l’environnement ou la vie sur Terre« .

« Les vapeurs utilisées comme traceurs sont des métaux bien plus utilisés dans les feux d’artifice courants. Les matériaux traceurs, tels que les composés de baryum, de lithium et d’aluminium, sont utilisés pour rendre les feux d’artifice colorés et pour fournir des jeux de lumière intenses. Une charge utile de traceur typique libère environ une livre (0,4 kg, NDLR) de matériau. Un feu d’artifice typique libère plusieurs fois cette quantité et est beaucoup plus proche du sol. » La Nasa

Objectif scientifique : comprendre les mouvements atmosphériques

La création de ces nuages artificiels a un objectif précis : étudier certains mouvements dans la haute atmosphère. À l’image d’une teinture versée dans un cours d’eau pour étudier la direction du courant, ces nuages colorés permettent aux scientifiques de suivre avec précision les mouvements atmosphériques.

La NASA précise : « Les scientifiques cherchent à comprendre ces mouvements car ils représentent une connaissance fondamentale de l’environnement proche de l’espace de la Terre. Le mouvement des gaz neutres et ionisés révèle comment la masse et l’énergie sont transportées d’une région à une autre. Ces mouvements réagissent également aux changements de l’activité solaire ».

Une pratique courante pour la NASA

La création de nuages artificiels est une pratique courante pour la NASA. Ces expériences sont réalisées à travers le monde, en fonction des besoins des recherches en cours. Pour le moment, aucun lancement n’est prévu depuis ou au-dessus de la France.