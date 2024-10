La NASA prépare la prochaine mission lunaire en hissant un simulateur de 103 tonnes sur un support test

L'agence spatiale américaine se donne des moyens colossaux pour préparer les futures missions habitées sur notre satellite naturel.

Tl;dr La NASA a installé un composant de 103 tonnes sur un simulateur pour préparer les prochaines missions lunaires.

Le composant simule la partie du SLS qui protégera l’étage supérieur de la fusée.

Les tests effectués au Stennis Space Center prépareront le SLS pour la mission Artemis IV.

Préparatif pour le voyage vers la Lune : la NASA fait ses tests

Au Centre Spatial Stennis, près de Bay St. Louis dans le Mississippi, la NASA a réalisé des prouesses techniques ces deux dernières semaines. Leur mission : préparer les prochains voyages vers la lune. Pour ce faire, un composant lourd de 103 tonnes a été hissé sur un simulateur et installé. Ce dernier est une réplique de la section intermédiaire du SLS (Space Launch System), le système de lancement spatial qui propulsera le vaisseau Orion lors des futures missions Artemis.

Le simulateur, un outil clé pour les missions futures

Le simulateur, installé sur le banc d’essai Thad Cochran, reproduit fidèlement la section intermédiaire du SLS. Celle-ci a pour rôle de protéger l’étage supérieur de la fusée. Une fois le simulateur mis en place, il a été équipé de tous les systèmes de tuyauterie, de tubage et électriques nécessaires pour les essais à venir.

Le simulateur et ses performances

Le composant intermédiaire a pour mission de protéger les systèmes électriques et de propulsion. Il soutiendra l’EUS (Exploration Upper Stage) dans la dernière version du design de la fusée, le Block 1B. Ce dernier remplacera la version actuelle, le Block 1, et offrira une capacité de charge utile 40% plus grande. Grâce à quatre moteurs RL10 fabriqués par le contractant L3Harris, l’EUS pourra transporter 38 tonnes de cargaison avec un équipage ou 42 tonnes sans équipage, contre 27 tonnes pour le Block 1.

Préparation pour la mission Artemis IV

Les essais menés au Stennis Space Center ont pour objectif de préparer le SLS pour la mission Artemis IV. Cette mission vise à envoyer quatre astronautes à bord du vaisseau Orion vers la station spatiale Lunar Gateway pour y installer un nouveau module. Ensuite, ils se rendront à la surface de la lune à bord du vaisseau d’atterrissage lunaire Starship HLS (Human Landing System).