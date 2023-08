Le dernier lancement de SpaceX a endommagé la vie sauvage. Il pourrait ne pas y avoir de nouveaux lancements avant un certain temps.

Le lancement de Starship par SpaceX en avril dernier fut un grand succès. Oui, la fusée a explosé, ce qui avait suscité de vives critiques, mais comme les experts l’ont expliqué, ceci était prévu par Elon Musk et ses ingénieurs. Le véritable échec de la mission est mis au jour, aujourd’hui, plusieurs mois après le décollage.

Le dernier lancement de SpaceX a endommagé la vie sauvage

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, le lancement de Starship a causé de grands dommages sur l’environnement local, comme l’expliquent des responsables après une enquête sur site peu après le décollage, comme l’indiquent des rapports de biologistes de l’U.S. Fish and Wildlife Service. Ils ont découvert dans la zone environnante des morceaux de béton et des cratères de plusieurs dizaines de centimètres sur l’estran. 1,62 hectare du parc situé non loin a aussi brûlé. Un groupe de crabes terrestres bleus et sept œufs de colin de Virginie ont aussi été “incinérés” par ce lancement. Au total, l’explosion a laissé “un champ de débris 155 hectares qui a projeté des morceaux de béton jusqu’à 816 mètres du pas de tir et déclenché un feu de 1,42 hectare.”



Depuis des années, certains s’inquiètent de la proximité de la base de SpaceX avec des espèces en danger, dont un site de ponte de tortues caouannes. Un groupe d’organisations environnementales avaient attaqué la FAA en justice suite à ce lancement, affirmant que l’agence avait échoué dans son enquête environnementale. Quant aux espèces concernées, les biologistes n’ont constaté aucun décès.



Il pourrait ne pas y avoir de nouveaux lancements avant un certain temps

Cela étant dit, ceux-ci précisent que leur enquête a été largement entravée par SpaceX. Ils n’ont pas pu pénétrer sur le site avant 48 longues heures après le lancement. Cela signifie que des cadavres ont pu être retirés du site, emportés par les courants ou dévorés par d’autres animaux avant que les experts ne puissent documenter la situation.

La majorité des dommages a été causée par une décision réfléchie de SpaceX. L’entreprise n’a pas utilisé de technologie de suppression de flammes, ce qui est pourtant standard dans l’industrie pour diriger l’énergie loin de la fusée. Sans celle-ci, Starship a creusé un trou sous elle, détruisant le pas de tir.

La FAA mène actuellement une enquête sur ce lancement et a temporairement interdit les prochaines tentatives. Selon un export de la vie sauvage, il est très probable que SpaceX ne puisse en réaliser un autre avant un certain temps. “Le pas de tir a été totalement détruit et il leur faudra certainement repenser l’ensemble”, écrit-il. “Nous ne verrons peut-être pas d’autre lancement avant un moment.”