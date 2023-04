La FAA donne l'autorisation à SpaceX de réaliser le premier vol test orbital de Starship. La fusée nouvelle génération pourrait décoller dès lundi.

La Federal Aviation Administration (FAA) a donné à SpaceX son autorisation finale pour réaliser le premier vol test orbital de sa fusée Starship. Comme Ars Technica l’explique, la FAA a accordé à l’entreprise au tout début du week-end une licence pour lancer sa fusée de nouvelle génération depuis le sud du Texas.

“Après un processus d’évaluation de licence très complet, la FAA a conclu que SpaceX répond à tous les prérequis de sécurité, d’environnement, de directives, de charge, d’intégration dans l’espace aérien et de responsabilité financière”, écrivait l’agence américaine dans un communiqué. “La licence est valide pendant cinq ans.”

Dans le même temps, SpaceX déclarait qu’elle tenterait de mener à bien ce test très attendu ce lundi, avec une fenêtre de lancement qui s’ouvrira à 14 h, heure française. Selon Eric Berge, de Ars Technica, les prévisions météorologiques pour ce lundi sont idéales, avec des vents modérés et un ciel dégagé attendus. Si SpaceX doit malheureusement reporter, il y a plusieurs autres opportunités ce mardi et ce mercredi.

Targeting as soon as Monday, April 17 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket from Starbase in Texas → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/Ry25Uuvknh — SpaceX (@SpaceX) April 14, 2023

Le chemin pour en arriver là aura été pour le moins difficile pour SpaceX. En plus des nombreux défis techniques que l’entreprise aura dû surmonter, la FAA a fait passer au complexe de Boca Chica une vérification environnementale des plus complètes. Situé près du Golf du Mexique, le site de lancement est entouré de zones humides qui accueillent des centaines de milliers d’oiseaux du littoral. En juin dernier, la FAA avait donné à SpaceX une liste de 75 actions à entreprendre pour protéger la faune et la flore sauvages locales autour du centre. Maintenant que tous ces points ont été réglés, l’entreprise n’a plus qu’à s’occuper des derniers éventuels soucis et réglages techniques autour de sa fusée Starship.