SpaceX : comment acheter l’action avant tout le monde

L’introduction en Bourse de SpaceX s’ouvre largement aux particuliers en Europe via plusieurs plateformes. L’accès existe, mais le dossier reste très risqué.

En bref SpaceX vise une IPO géante le 12 juin

Les particuliers européens peuvent participer

Valorisation, pertes et volatilité inquiètent

Le plus frappant dans l’IPO de SpaceX, ce n’est pas seulement sa taille. C’est le mélange, assez rare, entre une ouverture inhabituelle aux particuliers et une série de risques très concrets pour ceux qui voudraient tenter leur chance depuis l’Europe.

Pour participer via Revolut, inscrivez-vous et validez votre compte. Une fois dans l’application, une simple recherche « SpaceX » vous donne accès à l’offre.

Une IPO géante, mais pas vraiment confortable

Prévue vendredi 12 juin, l’introduction en Bourse de SpaceX doit fixer le titre à environ 121 euros (135$) sous le symbole SPCX. À ce niveau, l’entreprise serait valorisée autour de 1 500 milliards d’euros (1 750 milliards de dollars) et lèverait près de 65 milliards d’euros (75 milliards de dollars). Sur le papier, c’est colossal. Mais plusieurs observateurs appellent à la prudence, parce que SpaceX reste déficitaire, avec un flottant annoncé inférieur à 5 % et sans droits de vote pour les actionnaires concernés. Un professeur de finance de la Bayes Business School, Meziane Lasfer, juge même que les particuliers prennent un « très gros risque », en pointant un ratio cours sur chiffre d’affaires de 100, là où 2 à 3 est déjà jugé élevé.

L’Europe a rarement ce type d’ouverture

C’est là que le dossier change de ton. SpaceX compte réserver jusqu’à 30 % de l’opération aux investisseurs particuliers, quand les grandes IPO laissent d’ordinaire plutôt 5 % à 10 % à ce public. L’offre vise notamment la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Norvège. Au Royaume-Uni, les particuliers ont aussi accès à l’opération, et la BaFin, le régulateur allemand, a déjà validé la vente dans le pays le 5 juin, tout en rappelant que cette approbation ne vaut pas recommandation d’investissement.

Vous ne passez pas par une voie unique. L’accès se fait via des courtiers et plateformes comme Revolut, eToro ou Trade Republic.

Les montants d’entrée varient selon les plateformes. Chez Revolut, c’est disponible pour la France à partir de 500$ jusqu’a 250 000$. Et il y a un point à ne pas rater. Le prix exact n’est pas connu au moment où vous souscrivez, seules une fourchette indicative et une borne maximale le sont, toujours chez Revolut pour le moment le montant affiché est de 162$ par actions. Vous pouvez aussi recevoir moins d’actions que demandé, voire aucune, et l’argent reste bloqué jusqu’au dénouement de l’opération.

Pour participer via Revolut, inscrivez-vous et validez votre compte. Une fois dans l’application, une simple recherche « SpaceX » vous donne accès à l’offre.

Pourquoi cette opération dépasse le seul cas SpaceX

L’enthousiasme est réel. Hargreaves Lansdown dit que 35 000 clients se sont inscrits pour recevoir des alertes depuis les premières rumeurs d’avril. Ce n’est pas anodin, parce que les IPO patinent en Europe depuis 2021 et que seulement 17 % des actifs des ménages y sont détenus sous forme de titres financiers, contre 43 % aux États-Unis. Du coup, cette opération peut créer un précédent. Mais il y a aussi un rappel utile, presque brutal, avec Deliveroo, dont l’action avait chuté de près de 30 % dès le premier jour de cotation.