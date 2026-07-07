$TRUMP : le MèmeCoin de Donald Trump en chute libre

Près d’un million d’acheteurs du $TRUMP ont perdu environ 3,3 milliards d’euros, tandis que Donald Trump a déclaré des gains colossaux.

En bref Le MèmeCoin $TRUMP a perdu près de 98% de sa valeur depuis son lancement.

Près d’un million d’investisseurs auraient cumulé environ 3,8 milliards de dollars de pertes.

Malgré ce krach, Donald Trump déclare avoir gagné des centaines de millions grâce à ses activités crypto.

Le plus parlant, c’est peut-être ça. Le token $TRUMP vaut désormais un peu moins d’un dollar contre près de 75 dollars à son sommet. Une claque de presque 98%. Lancé par Donald Trump trois jours avant son investiture de 2025, ce memecoin a suivi la trajectoire que le marché adore parfois vendre comme un rêve et que les petits porteurs connaissent souvent comme un mur. Très haut, très vite. Puis la gravité. Et quand ça décroche à ce point, il ne reste pas grand-chose à sauver.

Un crash qui a broyé la base des acheteurs

Selon l’entreprise d’analyse crypto Nansen, près d’un million de comptes ont perdu de l’argent sur $TRUMP à la fin du mois de juin 2026. Le total, lui, pique franchement, environ 3,8 milliards de dollars.

Le chiffre précis donné par Nansen, c’est 988905 comptes dans le rouge. En gros, cela représente autour de deux acheteurs sur trois. Le New York Times précise que ce travail repose sur les transactions visibles publiquement sur la blockchain, donc sur une matière brute, traçable, pas sur un sondage bricolé entre deux threads.

Résultat ? Une base immense d’investisseurs qui a acheté un actif ultra spéculatif, pendant que sa valeur fondait presque entièrement.

Le contraste qui fait grincer des dents

Là, on arrive au passage qui va faire lever quelques sourcils. Dans une récente déclaration financière, Donald Trump a indiqué avoir gagné environ 636 millions de dollars grâce au MèmeCoin $TRUMP.

Et ce n’est même pas un détail dans ses revenus crypto. Cette somme représente presque la moitié des 1,4 milliard de dollars qu’il dit avoir tirés de l’industrie des cryptomonnaies l’an dernier. Vu le nombre de portefeuilles perdants en face, le contraste est brutal. Quand même.

La galaxie crypto de Trump ne brille pas partout

Le MèmeCoin n’est pas le seul pion du dispositif. Avant ça, Donald Trump avait aussi cofondé la startup crypto World Liberty Financial avec ses fils.

Son token, $WLFI, a lui aussi nettement reculé. Pas mal de projets crypto peuvent encaisser de la volatilité sans disparaître des radars. Quand deux actifs très exposés au même nom plongent, le signal est moins glamour que la promesse marketing.

Un cadre politique taillé pour laisser faire

Sous l’administration Trump, la Securities and Exchange Commission a expliqué qu’elle ne traiterait pas les memecoins comme des titres financiers. Elle a aussi abandonné plusieurs poursuites contre des entreprises crypto.

Du côté de la Maison Blanche, un porte-parole a défendu ce cap en disant que le président avait fait des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. C’est une ligne politique très lisible. Et pour le marché, clairement, ça change l’ambiance autant que les règles du jeu.