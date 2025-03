Les États-Unis créent une réserve stratégique de cryptomonnaies

Le gouvernement américain va désormais détenir activement des cryptomonnaies.

Tl;dr Une réserve stratégique de cryptomonnaies est créée aux États-Unis pour renforcer leur influence dans l’économie numérique.

Elle inclura le Bitcoin, l’Ether, XRP, Solana et Cardano, avec des achats réguliers pour stabiliser le marché.

L’annonce a provoqué une flambée des cours et sera suivie d’un sommet crypto à la Maison-Blanche pour préciser les prochaines étapes.

Une initiative pour renforcer l’industrie crypto

Donald Trump a révélé sur Truth Social son projet de créer une réserve stratégique de cryptomonnaies comprenant le Bitcoin (BTC), l’Ether (ETH), ainsi que le XRP, le SOL de Solana et l’ADA de Cardano. Il affirme que cette initiative vise à soutenir l’industrie après les « attaques corrompues » de l’administration Biden. Selon lui, les États-Unis doivent devenir la « capitale mondiale des cryptos », consolidant ainsi leur place dans cette industrie en pleine expansion. Cette décision intervient après des mois d’incertitude réglementaire, où la politique américaine envers les cryptomonnaies restait floue. En créant une réserve stratégique, Trump souhaite envoyer un signal fort à la communauté crypto et aux investisseurs, soulignant l’importance de ces actifs dans l’économie future.

Une distinction entre réserve et stockpile

Contrairement à une simple accumulation de cryptos détenues par le gouvernement, la réserve stratégique implique des achats réguliers afin de constituer une réserve dynamique. Cette précision contraste avec la notion de « stockpile » évoquée par Trump en 2024, qui visait uniquement à conserver les cryptos déjà en possession des autorités américaines sans en acquérir de nouvelles. L’objectif de la réserve est d’apporter une stabilité au marché tout en affirmant l’engagement du pays envers les actifs numériques. Cette approche pourrait également permettre aux États-Unis d’exercer une influence plus forte sur le marché des cryptomonnaies, en créant une forme de régulation par la détention publique. Avec ce changement de cap, le gouvernement cherche à sécuriser l’avenir économique du pays face à la montée en puissance des monnaies numériques.

Un impact immédiat sur le marché

L’annonce a provoqué une forte hausse des prix : le XRP a bondi de 33%, Solana de 22% et Cardano de plus de 60%. Le Bitcoin et l’Ether ont également progressé de 9% et 11%, respectivement, traduisant l’enthousiasme des investisseurs. Ces mouvements témoignent de l’importance du soutien gouvernemental dans la perception du marché crypto et de la confiance qu’il peut générer. Jusqu’à présent, le marché avait connu une période de consolidation après l’exécutif order de janvier dernier, qui laissait planer le doute sur la stratégie réelle du gouvernement. Avec cette annonce, les cryptomonnaies ont retrouvé une dynamique haussière, laissant présager un possible bull run alimenté par les décisions politiques américaines.

Un sommet crypto à la Maison-Blanche en perspective

Donald Trump prévoit d’organiser un sommet sur les cryptos à la Maison-Blanche en fin de semaine prochaine, un événement clé pour les investisseurs et l’industrie. Ce sommet pourrait apporter des précisions sur les objectifs de cette réserve et sur la future réglementation qui encadrera les cryptomonnaies aux États-Unis. De nombreuses figures influentes du secteur sont attendues, notamment des dirigeants de grandes plateformes d’échange et des experts en blockchain. Cette rencontre pourrait également permettre d’établir un dialogue entre le gouvernement et l’industrie, ouvrant la voie à de nouvelles politiques pro-crypto. En s’impliquant directement dans le développement de ce secteur, Trump cherche non seulement à séduire l’électorat crypto, mais aussi à positionner les États-Unis en leader mondial des actifs numériques.