Solana : un déclin vertigineux du token fragilise l’écosystème

Le token Solana traverse une période difficile, avec une chute vertigineuse de sa valeur et une perte de confiance au sein de son écosystème.

Tl;dr Le token Solana a perdu 46% de sa valeur en février 2025, tombant à son plus bas niveau depuis novembre 2024.

La chute du SOL a entraîné une baisse du nombre d’utilisateurs actifs et des revenus de la blockchain.

L’écosystème Solana est frappé par un déclin des échanges décentralisés et des indicateurs techniques négatifs.

Une baisse de 46% qui secoue le marché

Le token Solana a plongé à 159 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis le 6 novembre dernier, soit une chute de 46% par rapport à son sommet. Cette dégringolade est survenue alors que l’écosystème Solana fait face à des défis majeurs, notamment une faiblesse généralisée des prix des memecoins. La capitalisation boursière totale de tous les meme coins basés sur SOL est passée de 25 milliards de dollars en janvier à seulement 9,8 milliards de dollars. Cette baisse impacte directement les tokens les plus populaires tels que Dogwifhat, Official Trump et Pudgy Penguins, qui ont perdu des milliards de dollars en valeur.

Une baisse des utilisateurs et de l’activité sur Solana

Les statistiques montrent également une diminution du nombre d’utilisateurs actifs sur la blockchain Solana. Selon TokenTerminal, le nombre d’utilisateurs actifs est tombé à 87,3 millions, son niveau le plus bas depuis le 7 octobre 2024. Ce chiffre est en nette baisse par rapport au pic de 137 millions d’utilisateurs observé en novembre. Ce déclin suggère que de nombreux utilisateurs de Solana ont vendu leurs tokens, provoquant ainsi un effritement de l’écosystème. Le recul de l’engagement sur la plateforme semble jouer un rôle clé dans la chute du prix du SOL.

La chute des revenus et du volume des échanges décentralisés

Les revenus générés par Solana ont également pris un coup, chutant sous la barre du million de dollars par jour. Le 14 février 2025, la blockchain n’a généré que 978.000 dollars, bien en deçà de son pic annuel de 44 millions de dollars. Cette réduction des revenus s’explique en grande partie par la baisse de l’activité sur les échanges décentralisés (DEX) de Solana. Le volume des échanges de DEX a chuté de 36% au cours de la dernière semaine, atteignant 16,7 milliards de dollars, soit moins que les volumes d’Ethereum (18,3 milliards de dollars) et de Binance Smart Chain (16,9 milliards de dollars).

Les perspectives baissières pour le token SOL

L’analyse technique du prix du SOL confirme la tendance baissière. Après avoir atteint 295,28 dollars le 19 janvier 2025, Solana a formé un double sommet à 263 dollars, dont le neckline se situe à 169 dollars, le plus bas de la semaine du 13 janvier 2025. Le token a déjà franchi ce niveau, indiquant la domination des baissiers. De plus, un « death cross » a été observé, un signal traditionnellement baissier lorsque la moyenne mobile à 200 jours croise la moyenne à 50 jours. Avec l’indicateur de l’oscillateur de prix en baisse, l’objectif suivant pourrait être situé autour de 110 dollar, le plus bas de l’année dernière, soit environ 30% en dessous du niveau actuel. Seule une remontée au-dessus de 200 dollars pourrait invalider ce scénario baissier.