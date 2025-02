Les memecoins : ces cryptos virales qui défient la finance

Et si une simple blague pouvait valoir des milliards ? C’est le pari insensé des memecoins, ces cryptos nées d’internet qui séduisent autant qu’elles inquiètent.

Tl;dr Les memecoins sont des cryptos inspirées de blagues virales, faciles à créer et propulsées par la spéculation sur les réseaux sociaux.

Leur marché est ultra-volatil et souvent manipulé, avec des « pump and dump » qui enrichissent quelques initiés tandis que la majorité des investisseurs perdent de l’argent.

Malgré les risques et l’absence de régulation, leur popularité explose, portée par des figures publiques comme Donald Trump et par l’attrait du gain rapide.

Un phénomène de société

Donald Trump a récemment lancé son propre memecoin, le $Trump, immédiatement suivi par le $Melania et même le $Lorenzo, du nom du pasteur officiant à son investiture. Cet épisode illustre bien l’ascension fulgurante des memecoins, ces tokens créés en quelques clics sur des blockchains existantes. Contrairement à des cryptomonnaies comme le Bitcoin, qui repose sur sa propre infrastructure, ces jetons n’ont souvent aucune utilité réelle, si ce n’est la spéculation pure. Pourtant, leur popularité ne cesse d’augmenter, portée par l’attrait du gain rapide et la viralité des réseaux sociaux.

Un marché aussi explosif que risqué

Si certains investisseurs réalisent des profits considérables, la majorité finit par perdre de l’argent. Ces cryptos ultra-volatiles sont fréquemment victimes de « pump and dump », un mécanisme où les créateurs accumulent des jetons, font grimper artificiellement leur valeur grâce au marketing, puis les revendent massivement, provoquant un effondrement du prix. L’absence de réglementation accentue ces dérives et expose les acheteurs naïfs à des pertes brutales. Le phénomène rappelle la bulle des NFT, où des images numériques s’échangeaient pour des millions avant de chuter dans l’oubli. Malgré ces risques, la spéculation continue, attirant un public jeune et souvent désillusionné, prêt à tout pour tenter un coup de chance.

Quand finance et culture internet se rencontrent

Les memecoins puisent leur essence dans la culture web. De nombreux tokens rendent hommage à des figures emblématiques du net, comme le chien Shiba Inu, le mème « Gigachad » ou encore Pepe la grenouille. D’autres histoires dépassent la fiction, à l’image d’un bot d’intelligence artificielle ayant involontairement inspiré un meme coin sur le mème obscur « Goatse », atteignant plus d’un milliard de dollars de capitalisation. Plus surprenant encore, le Fartcoin, basé sur une simple blague scatologique, a atteint un pic à 2,3 milliards de dollars. Ces situations illustrent l’irrationalité du marché et son fonctionnement basé sur la viralité et l’effet de mode. Plus un memecoin choque ou amuse, plus il attire d’acheteurs et voit son prix grimper… avant une chute quasi inévitable.

Qui gagne vraiment avec les memecoins ?

Si l’on pourrait croire que n’importe qui peut s’enrichir avec les memecoins, la réalité est bien différente. Les véritables gagnants sont les investisseurs institutionnels et les traders professionnels, qui exploitent des stratégies interdites en bourse traditionnelle pour maximiser leurs profits. De leur côté, les petits investisseurs se retrouvent souvent pris au piège d’un marché imprévisible. Le cas Trump est un peu à part : son jeton ne repose pas uniquement sur la spéculation, mais aussi sur son image et le soutien de ses partisans. Plus qu’une cryptomonnaie, $Trump est un outil politique, une nouvelle démonstration de son influence et de sa capacité à mobiliser. Dans ce monde où les frontières entre finance, blague et engagement se brouillent, une chose est sûre : les memecoins n’ont pas fini de faire parler d’eux.