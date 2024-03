Un développeur français dérobe 900k$ lors d’une prévente TICKER pour acheter des NFT et memecoins

Récemment, ZackXBT a dévoilé une arnaque orchestrée par le développeur français Jolan Lacroix, qui a détourné 900 000 dollars lors de la prévente du jeton TICKER sur Base.

Le projet TICKER avait mis en place une ambitieuse levée de fonds qui avait réussi à récolter l’équivalent de 3,19 millions de dollars, soit 877 Ethereum (ETH). Le projet était prometteur et avait alléché des investisseurs avec des promesses de distributions spécifiques de jetons, comprenant des dispositions pour la liquidité, la prévente, les largages aériens, les récompenses pour les contributeurs précoces et une réserve pour les erreurs. Fait inquiétant (et finalement prémonitoire) l’équipe du projet avait choisi de rester anonyme.

L’arnaque a été mise en lumière peu de temps après l’événement de génération de jetons. Un individu du nom de Jolan, chargé de distribuer les jetons d’airdrop, a trahi la confiance de la communauté en dépit du caractère prometteur du projet. Il a vendu 13% de l’offre TICKER pour la coquette somme de 900 000 $ le 16 mars. Cette découverte a été faite par ZackXBT lors de ses discussions avec un autre membre de l’équipe. La trahison de Jolan a donc été révélée sur Warpcast et X.

1/ An investigation into the French dev Jolan Lacroix who recently stole $900K from the TICKER presale on Base before spending the funds on meme coins and Milady NFTs. pic.twitter.com/NlGGZFZgBe

— ZachXBT (@zachxbt) March 21, 2024