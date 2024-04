Mike Tyson intègre un projet blockchain lié à la boxe

La légende de la boxe, Mike Tyson, s'est associée au projet blockchain dédié aux boxeurs, Ready To Fight.

Tl;dr Mike Tyson rejoint le réseau social blockchain RTF.

RTF prépare l’introduction de son token sur quatre échanges cryptographiques.

Il s’agit de la deuxième implication de Tyson dans la blockchain.

La première était la vente de NFTs sur OpenSea et Binance.

Mike Tyson se lance dans la révolution blockchain du monde de la boxe

Fidèle à sa réputation de précurseur, l’ancien champion de boxe poids lourd Mike Tyson s’est associé au réseau social blockchain “Ready To Fight” (RTF), selon un communiqué de presse. Cette initiative vise à “révolutionner l’écosystème de la boxe”, a annoncé l’équipe de RTF.

Une alliance stratégique pour RTF

Le réseau RTF, piloté par le champion poids lourd Oleksandr Usyk et son équipe d’adeptes, se définit comme un réseau social rendu possible par la blockchain. Il a pour objectif de connecter de manière fluide les boxeurs à tous les niveaux avec des acteurs clés de l’industrie.

L’introduction de Tyson en tant qu’ambassadeur de la marque a pour but d’“inspirer et capter l’attention d’un public international d’enthousiastes de la boxe”. Tyson, connu pour son statut légendaire et son charisme mondial, est attendu pour renforcer considérablement l’impact de RTF.

Les premiers pas de Tyson dans la blockchain

En parallèle de cette collaboration, RTF prépare l’introduction de son propre token sur quatre bourses cryptographiques. Un engagement stratégique qui n’est pas le premier de Tyson dans le domaine de la blockchain.

En août 2021, ce dernier avait mis en vente une collection de tokens non fongibles (NFTs) sur la marketplace OpenSea, en collaboration avec l’artiste numérique émergent Corey Van Lew. Il avait par la suite, en avril 2022, proposé sa collection de NFTs “Mystery Box” via la place de marché NFT de Binance, permettant à ses fans d’accéder à des objets signés.

Cette nouvelle implication de Mike Tyson dans la blockchain souligne l’intérêt croissant de personnalités du monde sportif pour les technologies numériques innovantes. Une tendance qui ne semble pas près de s’épuiser.