D’énormes inondations à Dubaï perturbent les événements Blockchain Life et Token2049

Dubaï fait face à des conditions météorologiques extrêmes qui perturbent son infrastructure, en même temps qu'elle accueille plusieurs conférences du secteur crypto.

Le 16 avril, Dubaï a été témoin d’un événement climatique exceptionnel : des pluies diluviennes ont battu des records historiques en 24h. L’impact sur la métropole fut si important que des événements d’ampleur mondiale tels que les conférences Blockchain Life et Token2049 n’ont pas échappé à leur tourbillon.

⚡️❗️Because of the traffic situation in Dubai we reschedule the entrance opening to 1:00 p.m. and the agenda starts at 1:30 p.m.!

Rapidement, l’ampleur des perturbations a envahi les médias sociaux. Des images innombrables montraient des scènes de chaos non seulement dans toute la ville, mais aussi au sein même des conférences cryptographiques. Qui aurait imaginé que ces participants devraient naviguer, non pas dans les méandres des crypto-blockchains, mais dans ceux des inondations ?

gm 🌅

Dry and sunny weather forecasted for the rest of #TOKEN2049Week ☀️

But how are you getting around Dubai today? ☔️

— TOKEN2049 (@token2049) April 16, 2024