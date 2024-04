La Banque fédérale allemande proposera des crypto-monnaies aux clients institutionnels et corporatifs

La plus grande banque fédérale allemande s'apprête à lancer des services de garde de crypto-monnaie en partenariat avec l'échange crypto Bitpanda, s’orientant vers une clientèle institutionnelle et corporative.

Bitpanda fournira l’infrastructure pour soutenir ces services.

Jürgen Harengel, directeur de LBBW, soutient l’adoption des actifs numériques dans les modèles commerciaux futurs.

Cette décision reflète l’intérêt croissant pour la cryptomonnaie en Allemagne.

Un pas vers l’adoption des actifs numériques par LBBW

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), l’institution financière allemande clé, soutenue par l’État, a pris une décision audacieuse qui promet de remodeler le marché local des actifs virtuels. Avec plus de 350 milliards de dollars d’actifs sous gestion, cette banque annonce le lancement de services de garde de cryptomonnaie en 2024 pour ses clients institutionnels et corporatifs.

Notons que LBBW sera épaulée par la plateforme d’échange Bitpanda qui fournira son infrastructure “investment-as-a-service”. Ainsi, LBBW sera en mesure d’offrir des cryptomonnaies à ses clients corporatifs.

Objectif : diversification des actifs numériques

Selon Bitpanda, l’objectif du pilote en cours de développement est de couvrir des cryptomonnaies populaires comme le Bitcoin et l’Ethereum, entre autres. Une démarche répondant à la demande croissante des clients corporatifs de LBBW pour des actifs numériques, selon M. Jürgen Harengel, directeur général de la banque corporative de LBBW.

New partnership alert: Bitpanda x LBBW 🤝 Landesbank Baden-Württemberg, Germany's largest federal state bank will enhance their digital asset offering in partnership with Bitpanda! Bitpanda Technology Solutions provides LBBW with an "Investment-as-a-Service" infrastructure in… pic.twitter.com/hIwNXp9Wp4 — Bitpanda (@Bitpanda_global) April 15, 2024

Un avenir incertain pour les investisseurs de détail

La banque historique LBBW, fondée en 1999, n’a pas encore clairement indiqué si elle prévoyait d’étendre ces services à sa clientèle de détail. Cependant, la volonté de la banque de diversifier son offre bancaire avec des services de cryptomonnaie souligne l’intérêt significatif que portent les investisseurs privés allemands à ces nouvelles formes d’investissement.

En conclusion, LBBW fait preuve de résilience et d’innovation en embrassant la transformation numérique du secteur financier. Cela reflète des tendances plus larges en Allemagne où une récente étude de KPMG a révélé l’engouement des investisseurs privés pour la cryptomonnaie, plus de la moitié d’entre eux ayant engagé plus de 20% de leurs actifs totaux dans ces investissements.