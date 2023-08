Les hackers de Bitfinex qui avaient volé des milliards de dollars en cryptomonnaies plaident coupable. Le plus grand hack crypto à ce jour.

Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, le couple qui avait été arrêté l’année dernière pour le piratage de Bitfinex en 2016 impliquant des milliards de dollars de crypto-monnaies, ont plaidé coupable devant la cour. Ilya Lichtenstein a admis avoir utilisé plusieurs outils de piratage et autres techniques avancées pour pénétrer sur le réseau de l’exchange. Il a ensuite autorisé 2 000 transactions pour déplacer 119 754 bitcoins vers des wallets qu’ils contrôlaient. Pour couvrir ses traces, il dit avoir supprimé ses accès, les logs et autres preuves numériques qui auraient pu le trahir. Heather Morgan, sa femme, l’a aidé à déplacer et blanchir les fonds volés.

Si vous vous souvenez, le Département de la Justice (DOJ) avait saisi 95 000 bitcoins volés au moment de leur arrestation. À cette époque, cela représentait pas moins de 3,6 milliards de dollars, la plus grosse saisie financière de l’histoire de l’agence. Les autorités ont pu retrouver davantage des fonds volés par la suite, représentant environ 475 millions de dollars supplémentaires.

Selon le DOJ, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ont utilisé des fausses identités pour créer des comptes en ligne sur des marchés du darknet et des exchanges crypto. Ils ont ensuite retiré les fonds et distribué les bitcoins de là en les convertissant en d’autres crypto-monnaies et en les conservant dans des services de mixing. En procédant ainsi, ils ont pu dissimuler leur provenance et les rendre plus difficiles à tracer. Le couple a aussi créé des sociétés aux États-Unis pour que leurs activités bancaires semblent légitimes. Heather Morgan avait un compte TikTok sur lequel elle racontait avoir monté une “entreprise de plusieurs millions de dollars” avec “zéro financement extérieur” et ils auraient aussi apparemment utilisé l’argent volé pour acheter des pièces en or que Heather Morgan aurait ensuite enterré.

Pour être tout à fait exact, Ilya Lichtenstein a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et pourrait passer jusqu’à 20 ans en prison. De son côté, Heather Morgan a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et complot pour frauder les États-Unis, deux chefs d’inculpation qui peuvent lui valoir jusqu’à cinq années de prison chacun.