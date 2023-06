Le hacker de Twitter et arnaqueur crypto Joseph James O'Connor condamné à cinq ans de prison. Une peine qui pourrait servir d'exemple.

Les piratages sont aujourd’hui monnaie relativement courante. Parfois, les responsables parviennent à échapper à la patrouille, parfois, ils se font attraper. Aujourd’hui a eu lieu le dénouement de l’une de ces affaires. Une affaire qui avait fait grand bruit en 2020, notamment par les sommes engagées, sur Twitter. Le hacker en question a été condamné à pas moins de cinq ans de prison.

Le hacker de Twitter et arnaqueur crypto Joseph James O’Connor condamné à cinq ans de prison

Ce week-end, une cour fédérale a condamné Joseph James O’Connor à cinq en de prison pour sa participation au piratage de Twitter en 2020. Le mois dernier, le jeune homme de 24 ans, répondant au pseudonyme de PlugwalkJoe en ligne, a plaidé coupable de cybercrimes, et notamment d’avoir mené une attaque de type SIM swap ciblant un compte TikTokt ayant plusieurs millions d’abonnés. Le hack de Twitter en 2020 permettait à Joseph James O’Connor et ses complices d’obtenir un accès au backend de l’entreprise et notamment aux comptes d’Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama et plus de cent autres grands profils. Le jeune homme avait alors pu récolter environ 794 000 $ grâce à l’arnaque crypto qu’il avait mise en place avec l’accès à ces comptes.

Une peine qui pourrait servir d’exemple

“Après avoir volé et détourné les crypto-monnaies volées, Joseph James O’Connor et ses complices ont blanchi cet argent via des dizaines de transferts et transactions, en échangeant une partie contre des Bitcoin via des services d’exchange de crypto-monnaies“, expliquait le Département de la Justice. “Finalement, une petite portion des cryptos volées a été déposée sur un compte d’exchange de crypto contrôlé par Joseph James O’Connor.” En 2021, Graham Ivan Clark, le supposé cerveau derrière toute cette attaque, avait plaidé coupable contre une peine de trois ans de prison. En plus de sa condamnation de cinq ans, Joseph James O’Connor encourt trois années de prison supplémentaires en libération surveillée après avoir purgé sa peine. Il doit aussi rendre les 794 000 $ qu’il a détournés avec ce piratage.