Nintendo cesse de payer Elon Musk pour l’intégration de X

Il se murmure que la plateforme facture des frais d'API à hauteur de 42 000 dollars par mois.

Nintendo, le célèbre créateur de Mario, a décidé de prendre des mesures contre les frais d’API de X. À partir du 10 juin, l’intégration directe de l’album d’images de la console Switch à la plateforme de X cessera de fonctionner. Nintendo rejoint ainsi Sony et Microsoft qui ont déjà retiré la fonction de partage d’écran native vers X de leurs consoles.

La réaction de X à cette annonce a été pour le moins étrange, voire orwellienne. Sur le compte officiel dédié au gaming, X a indiqué : “Notre partenariat avec Nintendo reste solide, et nous travaillons ensemble pour assurer une transition en douceur pour tous les utilisateurs”. Une affirmation qui passe sous silence le rôle prépondérant des frais d’API de X dans la décision de Nintendo.

As of June 10, 2024, it will no longer be possible to post screenshots and videos to X (formerly Twitter) from the Nintendo Switch's Album, or send friend requests to social media users via the Friend Suggestions feature.

Find out more: https://t.co/rNkouTo109

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 9, 2024