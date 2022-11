Les restrictions de New York concernant les crypto-monnaies sont les premières des États-Unis

L'État de New York signe la loi sur les restrictions du minage de crypto-monnaies, un "dangereux précédent" pour les partisans de la crypto.

Les sociétés de minage de crypto-monnaies qui espéraient être opérationnelles dans l’État de New York vont certainement devoir réviser leurs plans. La Gouverneur Kathy Hochul a signé la loi restreignant le minage des crypto-monnaies dans le pays, en faisant le premier État du pays à mettre un terme à cette pratique.

Cette loi centrée sur la protection de l’environnement établit un gel de deux ans pour les nouveaux permis et les renouvellements pour les fermes de minage utilisant des énergies fossiles et qui travaillent avec du “proof-of-work”. Le Department of Environmental Conservation devra aussi étudier si et comment le minage de crypto affecte les efforts de lutte contre le changement climatique du gouvernement.

La proposition de loi avait été votée en juin dernier, mais n’est arrivée sur le bureau de Kathy Hochul que tout récemment. Et il n’était pas garanti qu’elle devienne une loi. The Hill rapporte que la Gouverneur ne s’était pas engagée à signer cette mesure durant le débat de l’élection en octobre. Son principal opposant, Lee Zeldin, affirmait quant à lui qu’il ne la signerait probablement pas s’il était en position de le faire.

Un “dangereux précédent” pour les partisans de la crypto

Des politiques et divers groupes environnementaux s’inquiètent du minage de crypto-monnaies, et plus particulièrement de celui qui implique le mécanisme de “proof-of-work”, qui consomme bien trop d’énergie. Le processus de calcul ajoute une énorme charge au réseau électrique, certaines sociétés spécialisées ont même mis en place des centrales au gaz naturel pour faire tourner leurs opérations. Le monde de la crypto-monnaie a bien tenté, parfois, de minimiser son impact. Ethereum, par exemple, a récemment opéré un grand changement, passant au “proof-of-stake”, bien moins énergivore.

Difficile de savoir si d’autres États suivront. Des Sénateurs démocrates ont mis la pression sur le Texas pour prendre des mesures quant aux demandes énergétiques du minage de crypto, mais le gouvernement de l’État n’a pas encore donné sa décision. Sans surprise, les partisans de la crypto ont aussi reculé face aux lois limitant leur activité. La Chamber of Digital Commerce affirmant que la loi de New York définissait un “dangereux précédent” et que le minage en proof-of-work jouait un rôle important dans la croissance économique. Se pose aussi la question de l’efficacité de cette mesure : cette loi pourrait conduire certains mineurs vers des États moins restreignant.