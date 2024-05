Twitter est désormais officiellement installé sur X.com

Dites adieu à Twitter.com. C'est un phénomène assez rare dans l'industrie high-tech comme dans la vie où l'on dit généralement "jamais deux sans trois". Est-ce la fin d'une ère pour Twitter ?

Tl;dr Twitter a achevé son rebranding vers x.com

Elon Musk a supervisé cette transformation

La protection des données et la confidentialité restent inchangées

Adieu à l’ancien URL “Twitter” et à son emblématique logo bleu

Un renouveau des plus spectaculaire

Twitter a officiellement opéré sa métamorphose il y a presque un an. Mais jusqu’à récemment, bon nombre de ses pages comportaient encore le mot “Twitter” dans leur URL. C’en est désormais fini de cette ancienne identité qui a marqué tant d’années de notre paysage numérique. Elon Musk a confirmé que la migration du réseau social vers x.com est terminée. Une nouvelle ère commence.

Un nouveau nom, un nouveau visage

C’est le célèbre entrepreneur Elon Musk qui a annoncé cette évolution majeure. Le réseau social a réussi à migrer l’ensemble de ses systèmes centraux vers x.com, signant ainsi l’officialisation de sa nouvelle identité. Ce basculement marque l’éradication de toutes traces du nom “Twitter” et de son logo, ce petit oiseau bleu emblématique.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

Une transition tout en douceur

La transition ne s’est pas faite du jour au lendemain. Au contraire, la compagnie a progressivement délaissé son ancienne identité pré-Elon Musk. Parmi les changements les plus significatifs, notons le changement de nom de @Twitter vers @X, la rénovation de son siège social arborant désormais le nouveau logo de l’entreprise, ou encore le changement de favicon sur son site internet. L’une des transformations les plus remarquables fut certainement le changement de nom de Tweetdeck en XPro et de Twitter Blue en X Premium.

Protéger vos données : une priorité

Mais que les utilisateurs se rassurent, si le site change de nom et de logo, “votre protection des données et la confidentialité resteront les mêmes.” C’est en ces termes que le nouvel x.com accueille désormais ses utilisateurs. Le nouveau design du site comporte un lien vers sa page de confidentialité, elle aussi passée à la nouvelle adresse. On aurait tort de penser que cette révolution ne se limite qu’à des aspects esthétiques. Ces changements fondamentaux marquent la fin d’une époque et ouvrent une nouvelle page dans l’histoire des réseaux sociaux.