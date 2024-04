Coinbase demande une appel interlocutoire dans le procès SEC sur la classification des crypto-monnaies

Coinbase a déposé une requête devant un tribunal fédéral pour obtenir l’autorisation de lancer un appel interlocutoire concernant un récent jugement lié à des contrats d'investissement.

La plateforme d’échange de devises cryptographiques, Coinbase, est au cœur d’un débat juridique important : Un actif numérique est-il un contrat d’investissement réglementé par la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) alors qu’il ne nécessite aucune obligation envers l’émetteur initial ? Cette question, qui semble simple en première analyse, révèle en fait des implications juridiques complexes qui pourraient remodeler le paysage de la crypto-économie aux États-Unis.

Coinbase argumente que cette question répond aux critères d’une question juridique déterminante, un élément clé pour obtenir un “appel interlocutoire”. Cependant, comme l’a souligné Eleanor Terrett, journaliste chez Fox, les appels interlocutoires sont souvent difficiles à obtenir avant qu’un jugement final ne soit rendu. C’est un obstacle que la SEC elle-même a rencontré lorsqu’elle a tenté un appel similaire en juillet dernier dans l’affaire Ripple.

Last month, Failla in her denial of Coinbase’s Motion to Dismiss the @SECGov ’s case against it, cited Judge Rakoff’s…

Malgré ces difficultés probables, l’appel de Coinbase pourrait avoir des répercussions importantes s’il était approuvé. En effet, un feu vert judiciaire ouvrirait la voie à des clarifications potentielles de la part de juridictions supérieures, y compris la Cour suprême des États-Unis. Le litige central, comme l’a souligné Paul Grewal, le responsable juridique de Coinbase, est de déterminer si un contrat d’investissement nécessite un engagement contractuel.

Today @Coinbase filed a brief asking the Court’s permission to seek an interlocutory appeal in our @SECGov case on this controlling question: whether an “investment contract” requires something contractual – we think it does, the SEC disagrees. 1/5 https://t.co/M5HgMQxCLF

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) April 13, 2024