Solana Mobile prépare un nouveau smartphone (avec un nouvel airdrop) ? L'engouement du Saga première édition se reproduira-t-il ?

Lancer un smartphone sur le marché n’est pas une mince. Même lorsque l’on s’appelle Apple ou Samsung, des couacs peuvent survenir. Alors quand on est un petit acteur qui tente de se faire une place, l’exercice est encore plus périlleux. Solana Mobile a connu des moments difficiles lors du lancement de son premier appareil Saga, mais l’ensemble des stocks a tout de même pu être écoulé, notamment grâce à un airdrop secret. L’entreprise travaille aujourd’hui sur un nouveau modèle. Bis repetita pour les récompenses ?

Solana Mobile prépare un nouveau smartphone (avec un nouvel airdrop) ?

Il y aura donc au moins un deuxième modèle dans la Saga de Solana Mobile. Mais à quoi faut-il s’attendre avec cette deuxième édition ? Les points forts du précédent modèle devraient être conservés, évidemment, à savoir l’intégration d’un portefeuille crypto et un Dapp store pour trouver facilement des apps en lien avec les crypto-monnaies. Et le succès ayant été au rendez-vous avec le premier donné, il y a toute latitude de croire qu’il en sera ainsi avec le nouveau. A fortiori si le tarif est, comme annoncé, plus abordable que celui du premier opus – proposé initialement à 1 000 $ avant de rapidement diminuer -.

Croiser smartphone et crypto-monnaies, voilà qui pourrait être une piste réellement intéressante. Mais outre l’existence même de cet appareil, ce dernier pourrait aussi proposer quelques surprises de taille. Si vous suivez l’actualité crypto, peut-être vous rappelez-vous que les ventes du premier modèle avaient véritablement décollé lorsque les utilisateurs avaient découvert des allocations en BONK. L’appareil s’arrachait alors à prix d’or, bien au-delà du prix du dernier iPhone. Et avec l’explosion à cette période du meme coin BONK auquel le Saga donnait accès, l’achat du téléphone était remboursé, avec bénéfices qui plus est.

L’engouement du Saga première édition se reproduira-t-il ?

La question est donc la suivante : ce nouveau modèle de smartphone par Solana Mobile proposera-t-il des surprises aussi alléchantes à celles et ceux qui se laissent tenter ? Au moment du lancement de la première édition, l’allocation de 30 millions de tokens BONK par appareil représentait une valeur de 1 140 $ lors de l’ATH du jeton. Aujourd’hui, la valorisation n’est plus que de 450 $, environ, mais cela reste un beau cadeau, et mieux encore, un cadeau tout à fait unique. Ce qui explique pourquoi certains smartphones Saga ont été vendus à 5 000 $ sur eBay.

En sera-t-il de même avec ce nouveau modèle très attendu ? L’avenir nous le dira. C’est en tous les cas un très joli coup de publicité que s’offre là Solana Mobile. À suivre !