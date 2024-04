Jay Mazini : l’escroc de la crypto-monnaie perd 10 millions de dollars dans un Ponzi religieux

Jabara Igbara, influenceur de médias sociaux mieux connu sous le nom de Jay Mazini, a été condamné à sept ans de prison pour avoir dérobé plus de 8 millions de dollars à des musulmans en utilisant un stratagème de fraude cryptographique.

Tl;dr Igbara a été reconnu coupable d’arnaque crypto et de blanchiment d’argent.

Il a exploité une société fictive, Halal-Capital LLC, pour son schéma.

Igbara a été condamné à une peine de prison de 84 mois et à rendre $10 millions.

Une réduction de 9% des transactions illégales de crypto-monnaies a été observée.

Igbara : La fin d’un arnaqueur de cryptomonnaie

Frederic Block, juge de district des États-Unis, a rendu son verdict le 24 avril : “Igbara est coupable d’avoir orchestré des opérations de blanchiment d’argent et d’escroqueries”.”

Le condamné opérait sous l’alias Jay Mazini, utilisant son influence sur des médias sociaux tels qu’Instagram pour séduire et berner ses victimes. Il se faisait passer pour un riche investisseur en cryptomonnaies, sa grande presse sur les réseaux sociaux servant de preuve de succès.

Une société fictive pour un scénario bien réel

Selon le Département de la Justice des États-Unis, Igbara a fait tourner son plan d’escroquerie via une société fictive nommée Halal-Capital LLC. Utilisant comme appât des taux d’intérêt attractifs et des virements bancaires falsifiés comme paiements pour les actifs numériques, il a réussi à rassembler un capital considérable auprès de victimes n’ayant aucune idée de ses intentions frauduleuses.

Punition sévère pour un criminel impitoyable

L’ampleur de ses délits a conduit à une lourde peine. En effet, Igbara devra purger une peine de prison de 84 mois et restituer 10 millions de dollars suite à ses crimes.

Lutte mondiale contre la fraude en cryptomonnaies

La condamnation d’Igbara s’inscrit dans un effort mondial pour éradiquer la fraude en cryptomonnaies et éliminer de mauvais acteurs de l’écosystème des actifs numériques. Dans ce cadre, Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, a également été condamné pour avoir escroqué des milliards de dollars en espèces et en cryptomonnaies à ses clients.

En outre, de plus en plus d’organismes mondiaux se joignent à cette lutte, y compris le géant technologique Google et les autorités indiennes et sud-coréennes. Malgré les grandes pertes causées par ces criminels cryptographiques, une diminution de 9% des transactions illégales de cryptomonnaies a été observée l’an dernier, ce qui est un signe positif dans cette lutte mondiale.