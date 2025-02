Bybit victime du plus grand vol de cryptomonnaie de l’histoire

Un piratage massif a frappé le marché des cryptomonnaies, avec un vol de 1,5 milliard de dollars qui pourrait devenir le plus important jamais enregistré.

Tl;dr La plateforme Bybit a subi un vol record de 1,5 milliard de dollars en Ethereum à cause d’une faille de sécurité.

Bybit assure que les fonds des utilisateurs seront couverts malgré la chute de 4 % du cours de l’Ethereum.

Une enquête est en cours pour identifier les hackers, tandis que cet incident ravive les inquiétudes sur la sécurité des cryptomonnaies.

Un vol record dans le monde des cryptos

Bybit, une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies, a annoncé que des hackers avaient exploité des failles de sécurité pour dérober des fonds de son portefeuille numérique Ethereum. Ce vol dépasserait le précédent record de 620 millions de dollars volés sur le réseau Ronin en 2022. Malgré l’ampleur des pertes, le fondateur de Bybit, Ben Zhou, a assuré que la plateforme couvrirait les pertes et que les fonds des utilisateurs restaient sécurisés. Basée à Dubaï, la société détient actuellement 20 milliards de dollars d’actifs, ce qui lui permettrait d’absorber cette attaque.

Les répercussions sur le marché des cryptomonnaies

Après l’annonce du vol, la valeur de l’Ethereum a chuté de 4%, atteignant 2.641,41 dollars par unité. Ce nouvel incident risque d’accentuer la méfiance des investisseurs envers les cryptomonnaies, déjà critiquées pour leur forte volatilité. Bybit, qui revendique plus de 60 millions d’utilisateurs, a tenté de rassurer en affirmant que toutes les pertes seraient couvertes, grâce à ses fonds propres ou à un prêt de partenaires financiers.

Une enquête en cours pour identifier les hackers

Bybit a signalé le vol aux autorités et s’efforce d’identifier les auteurs de cette cyberattaque. Le transfert des fonds volés vers une adresse non identifiée complique l’enquête. Bybit a affirmé travailler rapidement pour retrouver les coupables et renforcer ses mesures de sécurité. Ce vol souligne les failles encore existantes dans le monde des cryptomonnaies, où les attaques restent fréquentes et spectaculaires.

Des précédents inquiétants dans l’histoire des cryptos

Ce vol rappelle d’autres attaques majeures, comme celle de la plateforme Mt Gox en 2014, qui avait perdu 350 millions de dollars, ou encore Binance en 2019, victime d’un vol de 41 millions de dollars en Bitcoin. La sécurité des plateformes d’échange reste un défi majeur pour le secteur, d’autant que des figures influentes comme Donald Trump et Elon Musk continuent de promouvoir les cryptos. Ce nouvel incident risque de raviver les débats sur la nécessité d’une régulation plus stricte du marché des cryptomonnaies.