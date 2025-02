Le Bitcoin s’effondre face à la pression du marché

Après avoir atteint des sommets historiques, le Bitcoin a chuté sous les 90.000 dollars, semant l'incertitude sur les marchés crypto.

Tl;dr Le Bitcoin tombe sous les 90.000 dollars, provoquant une importante baisse du marché des cryptos.

Des liquidations massives affectent les plateformes d’échange, avec près de 1,4 milliard de dollars liquidés.

Les analystes estiment qu’un rebond du Bitcoin pourrait survenir après cette chute, malgré la peur généralisée.

Une chute brutale du Bitcoin et des altcoins

Le Bitcoin a vu sa valeur baisser de 7% en l’espace de 24 heures, ce qui a entraîné une réduction de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies de 9,6%, tombant à 3,01 trillions de dollars. Cette baisse a également affecté les principales altcoins telles que Ethereum, Solana, XRP et BNB, qui ont enregistré des pertes allant de 5 à 12%. En conséquence, plus de 230 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, laissant les investisseurs inquiets face à la volatilité soudaine.

Les échanges crypto frappés par des liquidations massives

Les liquidations ont été particulièrement violentes, avec un total de 364.596 traders liquidés au cours des dernières 24h pour un montant global de 1,34 milliard de dollars. L’ordre de liquidation le plus important a eu lieu sur Binance, où une position BTC-USDT de 20,8 millions de dollars a été anéantie. Les positions longues sur Bitcoin ont perdu plus de 500 millions de dollars, tandis que celles sur Ethereum ont vu 279 millions de dollars effacés. Ce phénomène a mis en évidence la fragilité du marché et la rapidité avec laquelle les positions sont liquidées dans un environnement aussi volatile.

Les prévisions des analystes face à la volatilité

L’analyste en cryptomonnaies Michaël van de Poppe a suggéré que Bitcoin pourrait être en train de « prendre la liquidité » avant une éventuelle reprise. Selon lui, le Bitcoin pourrait se stabiliser entre 83 000 et 87 000 $, avant de repartir à la hausse. Par ailleurs, Alistair Milne a souligné que le Bitcoin est entré en territoire de survente sur les graphiques journaliers pour la première fois depuis août dernier, ce qui pourrait signaler un renversement de tendance. La combinaison de ces analyses laisse entrevoir une possible stabilisation avant un rebond.

Le marché dans une peur extrême

L’indice Crypto Fear and Greed a plongé en zone « peur extrême », avec un score de 25, ce qui montre la panique qui touche les traders en réponse à la correction actuelle. Cependant, Chris Burniske, un autre analyste reconnu, met en garde contre la tentation de considérer cette correction comme le début d’un marché baissier. Selon lui, ce type de correction est typique des cycles haussiers, rappelant que des baisses similaires ont eu lieu au milieu des bull runs précédents, comme en 2021. Ainsi, la situation actuelle ne semble pas être une exception et pourrait signaler une reprise à long terme.