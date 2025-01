Donald Trump bouleverse les règles des cryptomonnaies

Un décret historique redéfinit les règles des cryptos sous l’impulsion de Donald Trump.

Tl;dr Donald Trump met en place une commission pour encadrer les cryptoactifs, dirigée par David Sacks.

Son décret remplace les politiques de Biden, interdisant les CBDC et favorisant les stablecoins privés.

Le lancement de $TRUMP suscite des interrogations éthiques et financières, provoquant des critiques.

Le gouvernement fédéral se mobilise autour des cryptomonnaies

Donald Trump a formé un groupe de travail, dirigé par l’ancien COO de PayPal et fondateur de Craft Ventures, David Sacks, pour évaluer les cryptoactifs et proposer des régulations. Ce groupe inclut également le secrétaire au Trésor, le procureur général et d’autres hauts responsables. Intitulé « Renforcer le leadership américain en matière de technologie financière numérique », le décret reflète une volonté de promouvoir les cryptoactifs tout en encadrant leur utilisation. Mark Uyeda, président pro-crypto de la Securities and Exchange Commission (SEC), y jouera aussi un rôle clé. Ce groupe vise à trouver un équilibre entre innovation et sécurité, tout en assurant le leadership des États-Unis.

La fin des règles instaurées par Joe Biden

Le décret de l’administration Trump annule les mesures de l’ère Biden, notamment celles favorisant une approche prudente des cryptoactifs et explorant un dollar numérique centralisé. Contrairement à Joe Biden, qui voulait un cadre global pour réduire les risques associés aux cryptos, Donald Trump met l’accent sur la liberté économique et la souveraineté américaine. Le cadre international publié par le Trésor en 2022 a également été révoqué. Cette nouvelle orientation se concentre sur le soutien aux stablecoins privés pour maintenir la domination du dollar sur le marché mondial.

L’interdiction des CBDC et l’accent sur les stablecoins

Le président Donald Trump a officiellement interdit le développement d’une Monnaie Numérique de Banque Centrale (CBDC), craignant qu’elle centralise trop le contrôle financier. À la place, il soutient les stablecoins adossés au dollar, qui restent sous contrôle privé. Ce choix vise à préserver un système financier décentralisé et à renforcer la place des États-Unis dans le commerce numérique. Cette approche montre une opposition claire à toute forme de centralisation monétaire par l’État, tout en encourageant l’innovation dans le secteur.

$TRUMP soulève des questions éthiques et financières

Le lancement récent du memecoin $TRUMP, valorisé à 6,84 milliards de dollars, soulève des questions sur la frontière entre intérêts politiques et commerciaux. Certains dénoncent des risques de schéma “pump-and-dump”. Par ailleurs, l’histoire du crash de FTX continue de nourrir le débat sur l’importance d’une réglementation claire. Si Donald Trump défend la décentralisation, les sceptiques rappellent les dangers d’une industrie mal régulée, notamment pour prévenir le blanchiment d’argent et les fraudes. Pourtant, des entreprises comme Chainalysis prouvent que des solutions existent pour renforcer la confiance dans l’écosystème crypto.