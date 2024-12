Scandale FTX : deux cadres voient leurs peines de prison réduites

Ryan Salame et Caroline Ellison, impliqués dans le scandale FTX, ont obtenu une réduction de leur peine après avoir contribué aux investigations contre Sam Bankman-Fried.

Tl;dr Ryan Salame et Caroline Ellison ont réduit leur peine grâce à leur coopération avec la justice.

Ryan Salame sera libéré en mars 2031, tandis que Caroline Ellison sortira en 2026.

Les réductions de peine sont attribuées en fonction de leur comportement et de leur participation à des programmes de réhabilitation en prison.

La chute de FTX et ses répercussions

FTX, autrefois une référence dans le domaine de la cryptomonnaie, a dégringolé en novembre 2022 après que des rumeurs sur ses liens étroits avec son fonds de couverture, Alameda Research, ont poussé les clients à retirer massivement leurs fonds. Cette faillite a déstabilisé l’industrie de la cryptomonnaie et a provoqué la mise en place de multiples enquêtes et procès. Le nom de FTX, associé à une sécurité exemplaire et à des célébrités comme porte-paroles, est devenu synonyme de fraude massive. La société, soutenue par des investisseurs de poids et des contrats de sponsoring prestigieux, a vu sa réputation se transformer en un désastre public.

La condamnation de Ryan Salame

Ryan Salame, ancien cadre supérieur de FTX, a plaidé coupable en septembre 2023 à des accusations de fraude criminelle. En mai 2024, il a été condamné à 7 1/2 ans de prison fédérale, débutant sa peine en octobre. Toutefois, le Bureau des prisons a révisé son date de libération à mars 2031, soit un an avant la date initialement prévue pour sa sortie en avril 2032. Cette réduction de peine pourrait être le résultat de son comportement en détention ou de sa participation à des programmes de réhabilitation. Le fait qu’il ait accepté de coopérer avec les autorités et de plaider coupable a également contribué à cette révision.

Caroline Ellison : une peine réduite après sa coopération

Caroline Ellison, ex-compagne de Sam Bankman-Fried et ancienne PDG d’Alameda Research, a été condamnée à deux ans de prison après avoir plaidé coupable à sept chefs d’accusation de fraude et de conspiration. En tant que témoin clé contre Bankman-Fried, elle a joué un rôle central dans son procès, ce qui a peut-être contribué à réduire sa peine. Actuellement, sa libération est prévue pour juillet 2026, trois mois plus tôt que la date initiale. Cette réduction témoigne de l’importance de la coopération des accusés dans les enquêtes complexes et du système de réduction de peine basé sur le bon comportement.

Les règles de réduction de peine en prison

Le Bureau des prisons des États-Unis permet aux détenus de réduire leur peine en fonction de leur comportement en détention, via des crédits de conduite appropriée (GCT). Actuellement, un prisonnier peut accumuler jusqu’à 54 jours de GCT par an de condamnation. De plus, d’autres réductions peuvent être obtenues par la participation à des programmes éducatifs ou professionnels. Bien que les peines de Salame et Ellison aient été ajustées, la question de la libération anticipée de Sam Bankman-Fried reste un sujet d’incertitude, son temps derrière les barreaux n’étant pas encore déterminé.