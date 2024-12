David Sacks devient le « Czar » de l’IA et des cryptos aux USA

Donald Trump a annoncé la nomination de David Sacks, un leader de la Silicon Valley, pour superviser les politiques sur l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies.

Tl;dr David Sacks est nommé par Donald Trump pour superviser l’IA et les cryptomonnaies aux USA.

Il plaide pour une régulation plus souple des technologies émergentes.

David Sacks guidera les politiques sur l’IA et les cryptos, tout en dirigeant le Conseil des conseillers scientifiques.

Une nomination stratégique pour l’innovation

David Sacks, investisseur en capital-risque et ancien dirigeant de PayPal, a été désigné pour un poste inédit de « Czar » de l’IA et de la crypto. Cette nomination marque une volonté claire de l’administration Trump de favoriser l’innovation technologique et de réduire les contraintes réglementaires. Connu pour son plaidoyer en faveur de politiques permissives, David Sacks aura pour mission d’orienter les décisions clés sur ces technologies émergentes. L’objectif affiché est de faire des États-Unis le leader mondial dans ces domaines stratégiques. Ce choix reflète également une convergence croissante entre la Silicon Valley conservatrice et les ambitions politiques républicaines.

Une concentration des pouvoirs technologiques

Au sein de l’équipe de transition, certains proposaient de scinder les rôles dédiés à l’IA et aux cryptomonnaies. Toutefois, David Sacks a remporté cette bataille interne, consolidant ainsi une approche unifiée pour ces deux secteurs. Selon des sources proches du processus, cette décision vise à garantir une cohérence dans les politiques. Donald Trump a souligné que cette nomination incarne une vision d’ensemble nécessaire pour renforcer la compétitivité américaine. L’administration Trump compte sur David Sacks pour fournir un cadre réglementaire clair, notamment dans le secteur des cryptomonnaies, souvent critiqué pour son opacité.

Une carrière influencée par un réseau conservateur

David Sacks n’était pas une figure majeure du mouvement conservateur jusqu’à récemment. Cependant, son podcast All-In, lancé en 2020, a rapidement gagné en popularité, notamment auprès des cercles conservateurs de la tech. Proche d’Elon Musk et de Peter Thiel, il a su capitaliser sur son réseau pour s’imposer comme une voix incontournable. Il a organisé des levées de fonds pour Donald Trump et participé à des événements politiques de premier plan, dont la Convention républicaine. Ce parcours illustre l’émergence d’une droite technophile influente au sein de la Silicon Valley.

Une responsabilité partagée avec son activité privée

David Sacks continuera à diriger son fonds d’investissement, Craft Ventures, parallèlement à son rôle à la Maison Blanche. Cette décision reflète son désir de ne pas s’éloigner complètement de l’écosystème entrepreneurial. Pour l’administration Trump, cela permet aussi de s’assurer une expertise de terrain directement issue des innovations de la Silicon Valley. Cependant, cette double responsabilité pourrait soulever des questions sur de potentiels conflits d’intérêts, notamment dans les secteurs où David Sacks investit activement. Malgré tout, son implication est perçue comme un atout pour attirer des talents et des idées de pointe vers les politiques publiques.