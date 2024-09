World Liberty Financial, la plateforme de cryptomonnaies de Donald Trump

Donald Trump dévoile World Liberty Financial, une nouvelle plateforme de cryptomonnaies qui intrigue par son manque de transparence. Annoncée comme une alternative révolutionnaire, elle se distingue par l'absence d'informations claires sur ses fonctionnalités et son objectif.

Tl;dr Donald Trump annonce la création de World Liberty Financial.

Ses fils Donald Trump Jr., Eric Trump et Barron Trump font également partie de cette entreprise de crypto-monnaie.

Les tokens affiliés à World Liberty Financial seraient basés sur des stablecoins américains et une grande partie des tokens de gouvernance serait détenue par des initiés.

Donald Trump semble avoir peu de connaissances sur le sujet de la crypto-monnaie.

Donald Trump se lance dans la crypto-monnaie

En dépit de ses précédentes critiques à l’égard de la cryptomonnaie qu’il qualifiait d’escroquerie, Donald Trump a annoncé le lancement de sa propre entreprise de crypto-monnaie, World Liberty Financial. Cette annonce intervient un jour après une tentative d’assassinat présumée contre lui dans son golf de Floride.

Les fils Trump s’associent à leur père

Donald Trump Sr. n’est pas le seul membre de la famille à rejoindre cette initiative. Ses fils, Donald Trump Jr. et Eric Trump, ainsi que deux entrepreneurs en crypto-monnaie, Chase Herro et Zachary Folkman, sont également partenaires de la plateforme de cryptomonnaies World Liberty Financial. De manière surprenante, Barron Trump, 18 ans, sans expérience connue en crypto-monnaie, est quant à lui présenté comme le « visionnaire en chef de la finance décentralisée ».

Une entreprise basée sur des stablecoins américains

Les tokens de cette nouvelle entreprise seraient basés sur des stablecoins américains. Certaines sources internes évoquent une plateforme de prêt et d’emprunt. Cependant, selon un projet de livre blanc vu par CoinDesk, une grande partie des tokens de gouvernance pourrait être détenue par des initiés. Le reste, soit 30%, serait distribué « via une vente publique », une partie des fonds levés lors de cette vente revenant également aux initiés du projet.

Trump et la crypto-monnaie : une connaissance limitée

Dans une interview, Donald Trump a semblé avoir une connaissance très limitée de la crypto-monnaie. « C’est tellement important. C’est la crypto. C’est l’IA. C’est tellement d’autres choses. L’IA nécessite des capacités électriques énormes, au-delà de ce que j’ai jamais entendu« , a-t-il déclaré. Certains spécialistes ont critiqué cette initiative, la jugeant inappropriée à l’approche d’une élection.