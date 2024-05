Visa qualifie des dizaines de milliards de dollars en transactions de stablecoin d'”inorganiques”

Visa, le géant international des paiements, a présenté une nouvelle étude remettant en question l'idée que le volume des transactions en stablecoin atteint les niveaux vus dans les réseaux de paiement traditionnels.

Selon Cuy Sheffield, son responsable crypto, “une grande partie des transactions en stablecoins sur de nombreux réseaux blockchain sont influencées par beaucoup de bruit”, principalement dû à l’activité automatisée des bots.

3/ We found there can be a lot of noise in stablecoin data given that they can be used across a range of use cases with transactions that can be initiated manually by an end user or programmatically through bots.

