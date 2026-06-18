Le fonds d’investissement de PayPal sur le point d’être démantelé

PayPal prépare l’arrêt de sa branche d’investissement. Un virage qui dit beaucoup de sa restructuration, et de ce qu’il pourrait perdre en route.

En bref PayPal s’apprête à fermer PayPal Ventures après plus de 80 investissements et environ 850 millions de dollars levés.

Cette décision s’inscrit dans une restructuration menée par le nouveau dirigeant Enrique Lores, avec un recentrage stratégique et de possibles coupes à venir.

PayPal fait aussi face à des ventes d’actifs envisagées et à un contexte juridique chargé, ce qui accentue la pression sur cette réorganisation.

Couper un fonds, ce n’est pas juste couper une ligne budgétaire. Pour PayPal, c’est aussi fermer une porte d’entrée vers les startups qui bougent la fintech avant tout le monde. Et ça, dans un secteur qui change vite, ça peut coûter cher.

La fin d’un véhicule d’investissement stratégique chez PayPal

PayPal Ventures, lancé en 2016, va donc s’arrêter. Cinq sources l’ont indiqué à Fortune, puis un porte-parole de PayPal l’a confirmé à TechCrunch avec une formule plus prudente, expliquant que la plateforme de paiement en ligne explorait des options stratégiques pour son bras de capital-risque.

Le bilan, lui, n’est pas anecdotique. La structure a réalisé plus de 80 investissements et levé environ 850 millions de dollars via trois fonds. Parmi ses paris, on retrouve Plaid, Anchorage Digital et Talos Global. Pas exactement des noms sortis d’un chapeau.

Le début d’une restructuration profonde

Cette fermeture arrive après le départ du PDG Alex Chriss, remplacé en février par Enrique Lores. Le conseil d’administration lui reprochait de ne pas avoir suivi les évolutions du secteur et de ne pas avoir répondu aux attentes.

Depuis son arrivée, Enrique Lores mène une restructuration assez brutale. Fortune explique que d’autres coupes et licenciements sont encore attendus dans les prochaines années. Lors de la présentation des résultats du premier trimestre le mois dernier, il a défendu un retour aux fondamentaux, avec une idée simple, refaire de PayPal une entreprise technologique.

Des participations à vendre, et un signal gênant

PayPal regarderait aussi du côté des ventes sur le marché secondaire pour céder une partie de ses participations. Et il aurait recruté Jefferies pour l’aider sur ce dossier.

Bon, le vrai sujet est là. Sans un bras venture actif, PayPal perd un accès direct aux jeunes boîtes qui fabriquent les prochains standards des services financiers. Pendant que d’autres gardent ce radar allumé, lui risque de voir passer l’innovation de plus loin. Un recentrage, oui. Mais un recentrage qui peut aussi aveugler.

Un contexte juridique qui n’aide pas

Comme si le timing n’était pas déjà chargé, cette séquence tombe après un accord à environ 30 millions de dollars avec le Department of Justice. En cause, la création en 2020 d’un programme d’investissement ciblant des entreprises détenues par des personnes noires et issues de minorités.

Et ce n’est pas fini. En janvier 2025, une investisseuse a attaqué PayPal en justice, affirmant avoir été exclue du programme parce qu’elle était asiatique. D’après les documents judiciaires cités, l’affaire semble se diriger vers un procès. Bref, entre la restructuration, les cessions possibles et ce passif juridique, la page PayPal Ventures se tourne dans un sale climat.